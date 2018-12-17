В Крыму появилось торговое представительство Сирии

Крымско-сирийский Торговый дом зарегистрирован на полуострове. В настоящий момент решаются технические вопросы функционирования новой структуры, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Совместное предприятие станет участником свободной экономической зоны. Основной валютой во взаиморасчетах контрагентов, вероятнее всего, станет рубль.

Соглашение о создании совместного Торгового дома было достигнуто в октябре нынешнего года, когда крымская делегация с рабочим визитом посетила Сирию. Тогда же сирийская сторона подтвердила свое участие в V Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится весной будущего года.

Торговые отношения Крым со странами ближнего востока неуклонно развиваются. С начала нынешнего года республика поставила в Сирию, Ливан и Египет 345,3 тысячи тонн зерна. В рамках обсуждения новых перспектив, речь шла о поставках в Крым сырья для химической промышленности полуострова, фруктов, растительного масла, строительных материалов.