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17.12.2018 10:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму появилось торговое представительство Сирии

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Крымско-сирийский Торговый дом зарегистрирован на полуострове. В настоящий момент решаются технические вопросы функционирования новой структуры, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости
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Совместное предприятие станет участником свободной экономической зоны. Основной валютой во взаиморасчетах контрагентов, вероятнее всего, станет рубль.

Соглашение о создании совместного Торгового дома было достигнуто в октябре нынешнего года, когда крымская делегация с рабочим визитом посетила Сирию. Тогда же сирийская сторона подтвердила свое участие в V Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится весной будущего года.

Торговые отношения Крым со странами ближнего востока неуклонно развиваются. С начала нынешнего года республика поставила в Сирию, Ливан и Египет 345,3 тысячи тонн зерна. В рамках обсуждения новых перспектив, речь шла о поставках в Крым сырья для химической промышленности полуострова, фруктов, растительного масла, строительных материалов.

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