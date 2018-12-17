Первый цифровой продукт, созданный в "Росатоме" и обкатанный в проектах с брендовыми компаниями других отраслей - "КАМАЗ", "Сухой", "Ил", "Прогресс", "Малахит", презентован в Москве и выводится на рынок уже как потребительская версия - с лицензией, руководством для пользователя, широким спектром возможностей и соответствующей ценовой линейкой.

Речь - о программном модуле "Логос Аэро-Гидро", который разработан в Российском федеральном ядерном центре ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) и доведен до стадии пользовательского продукта специалистами по цифровизации.

Екатерина Солнцева, директор по цифровизации "Росатома", еще на форуме NDExpo-2018 обозначила три главных приоритета. Первое - внутренняя цифровая трансформация отрасли. В горизонте 2030 года она должна перейти на единую цифровую платформу. Главная цель - повышение конкурентоспособности уже созданных продуктов и услуг и тех, которые находятся в разработке.

Второе - содействие развитию госпрограммы "Цифровая экономика". По словам Екатерины Солнцевой, "Росатом" - серьезный игрок в области цифровизации - готов делиться своими технологиями и способствовать тому, чтобы трансформация российской экономики в эту сторону проходила успешно.

"А третье направление, - резюмировала директор по цифровизации "Росатома", - следует из первых двух. Это цифровые продукты, которые сделаны нашими учеными и экономистами".

Первую ласточку под собственным брендом "Логос Аэро-Гидро" презентовали в минувшую среду, 12 декабря, на одной из московских площадок с использованием лазерного шоу. Как видно из названия, этот программный модуль - высокоточный и высокопроизводительный отечественный инструмент 3D-моделирования.

Он создан в помощь тем, кто решает задачи инженерного анализа в авиации, авиа- и ракетостроении, а также создателям всех типов надводных судов и подводных аппаратов.

Фото: Пресс-служба Госкорпорации "Росатом"

Разработчики нового для атомной отрасли цифрового продукта и представители известных российских компаний, где "Логос Аэро-Гидро" проходил пилотную обкатку, наглядно показали его возможности и оценили преимущества. Он позволяет еще на стадии проектирования оптимизировать характеристики ключевых узлов и агрегатов. Сокращает количество, сроки и стоимость натурных экспериментов, а значит - сокращает общие расходы на стадии проектирования и на этапе испытаний. Более того - позволяет моделировать режимы, не доступные для экспериментальной отработки. А еще пакет отечественных расчетных программ и собственная база супервычислений - это прямое импортозамещение, что в высшей степени актуально на фоне усиления санкционных рисков.

Вслед за "Логос Аэро-гидро" на рынок выведут программные пакеты "Логос-Прочность" и "Логос-Тепло"

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев, который приветствовал всех собравшихся от лица организаторов, напомнил: президентом России поставлена задача, чтобы каждая госкорпорация, каждая государственная компания внесла свой вклад в цифровую трансформацию. И в ноябре 2018-го в атомной отрасли такая стратегия утверждена - в долгосрочной перспективе 2030+. К стратегии прилагаются дорожные карты, в том числе по разработке и внедрению конкретных цифровых продуктов.

"Вслед за модулем "Логос Аэро-Гидро", - сообщил на презентации глава "Росатома", - мы планируем вывести на рынок программные пакеты "Логос-Прочность", "Логос-Тепло" и другие, которые сейчас находятся на разных стадиях разработки". Причем все то, что атомщики предлагают и намереваются предложить своим промышленным партнерам, проходит и будет проходить апробацию внутри самой отрасли, заверил Алексей Лихачев.

Чтобы раскрыть новизну и возможности программного модуля "Логос Аэро-Гидро", организаторы презентации использовали лазерное шоу. Фото: Пресс-служба Госкорпорации "Росатом"

Авиастроение, ракетно-космическая отрасль, создание надводных кораблей и подводных лодок, автопром и, конечно, атомная энергетика - ни одна из этих отраслей не может обойтись сегодня без современной вычислительной базы, специально разработанных программ и компьютерных кодов. Логарифмическая линейка, кульман и самые первые программы 3D-моделирования остались в прошлом - с этим соглашались все участники презентации.

Генеральный директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков от всего коллектива федерального ядерного центра, ставшего главным именинником, заверил, что на достигнутом в Сарове не остановятся. Та работа, что была начата учеными-ядерщиками восемь-девять лет назад в инициативном порядке и привела к созданию пакета программ для инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования "Логос", продолжилась в 2013-2015 годах уже с участием предприятий-партнеров. С момента создания партнерств стало очевидно, что для широкого внедрения пакета программ "Логос" необходимо создание отчуждаемого продукта, то есть пользовательской версии.

В 2016 году при активной поддержке минпромторга удалось выпустить постановление правительства РФ N 933 - открылось нормативное поле для разработки отечественного программного обеспечения. А чтобы сформировать облик пользовательской версии пакета программ "Логос", ученые-ядерщики запросили и проработали требования от шести ведущих организаций российского ОПК - компании "Сухой", СПМБМ "Малахит", КАМАЗа, НПО Машиностроения, Центра имени М.В. Хруничева и ОКБМ "Африкантов".

На период до 2019 года запланирована реализация 118 функциональных блоков пакета программ "Логос", которые обеспечивают решение актуальных задач в КБ и на предприятиях промышленности - с поэтапным внедрением разработанных функциональных блоков в их производственную деятельность.

Прямая речь

Владимир Дорофеев, генеральный директор МБМ "Малахит", Санкт-Петербург:

Еще несколько лет назад в нашем бюро внедрена технология, позволившая разработать всю документацию в электронном виде с использованием 3D. Сегодня задачу перед собой ставим более широко. Хотим создать виртуальный эквивалент АПЛ, воспроизводящий не только воспринимаемую форму, но также свойства и поведение уже построенного. Такая технология известна под термином "Цифровой двойник" и является составной частью более глобальной концепции цифрового производства. Именно в ней мы видим возможности радикального повышения эффективности, повышения качества продукции и снижения издержек при реализации нового проекта. С этой целью "Малахит" активно взаимодействует с математиками и программистами РФЯЦ-ВНИИЭФ — осваиваем у себя технологии суперкомпьютерных вычислений и внедряем их пакет программ "Логос". Совершенно ясно, что цифровые технологии становятся и уже стали частью нашей жизни, без их использования и развития проектирование невозможно.