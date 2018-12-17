Сербия запросила экстренного созыва СБ ООН из-за армии Косово

Официальный Белград ждет реакции в ответ на просьбу к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за решения непризнанного международным сообществом Косово о создании своей армии. Это прошение было отправлено сербскими властями в штаб-квартиру международной организации еще в конце минувшей рабочей недели. Но ответа от чиновников пока нет.

Президент Сербии Александр Вучич, который в обращении к нации дал понять, что "с удовольствием примет участие в таком заседании", прямо заявил о том, что власти Косово нарушили нормы не только собственной конституции, но и международного права. "Сербии некуда больше отступать. Мы будем бороться за мир. Но не думайте, что мы примем, и вместе с вами будем сладострастно наслаждаться собственным уничтожением. Мы, сербы, численно маленький народ, но мы велики духом", - заявил Вучич.

Решение Приштины, которое, отмечают наблюдатели, было инспирировано Вашингтоном, не поддержали НАТО и многие страны. Фактически вооруженные силы Косово выходят из-под контроля Североатлантического альянса, обеспечивающего безопасность на границе края и Сербии.

О стремлении косоваров к потенциальной конфронтации и дестабилизации обстановки на Балканах говорит тот факт, что в составе пятитысячной армии Косово будут находиться такие роды войск как артиллерия, ПВО, а также подразделения биологической и химической защиты.