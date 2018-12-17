Суд велел страховщикам пересчитать среднюю стоимость автозапчастей

Стоимость запчастей для восстановления автомобиля после аварии по ОСАГО изменится. Соответствующие поправки разработал Российский союз автострахов­щиков.

Возможность ремонта или замены дорогого поврежденного узла будет определяться только после его разборки. Фото: EPA

После того как их утвердит Центробанк, расчет стоимости запчастей будет происходить по ним. Предполагается, что средняя их стоимость вырастет на 6,5 процента.

Напомним, что претензии к справочникам о средней стоимости запчастей возникли у татарстанского управления Федеральной антимонопольной службы. Руководство этого ведомства посчитало, что РСА не учитывает истинного экономического положения в регионе, а поэтому занижает стоимость запчастей и работ. Поэтому республиканская антимонопольная служба потребовала в течение трех месяцев исправить эти средние цены. Однако РСА обжаловал дело в суде. Тяжба длилась более года, и точку в ней поставил Верховный суд. В соответствии с его решением страховщики также в течение трех месяцев должны были пересчитать среднюю стоимость. Что и было проделано.

Как сообщил корреспонденту "Российской газеты" исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, проблема заключалась в том, чтобы убедиться: те цены, которые были взяты для расчета средней стоимости автомобильных запчастей, действительно ли есть в регионах.

Представители РСА в регионах буквально прошлись по магазинам, чтобы убедиться в наличии таких цен.

Выяснилось, что есть некое расхождение, которое заключается в стоимости доставки запчастей. Допустим, в Москве дилер продает запчасти по одной цене, а в регионе к стоимости таких же деталей добавляются расходы на доставку. Именно на эту сумму и скорректированы средние цены на запчасти.

Средняя стоимость нормо-часа восстановительных работ практически не вызывает нареканий. Количество жалоб на нее не превышает 5 процентов.

Для определения средней стоимости запчасти предлагается использовать данные о ценах на нее в интернет-магазинах, добавляя стоимость доставки в регион. От использования цен интернет-магазинов отказываться не будут. В большинстве случаев магазины отказываются от прилавков и уходят в сеть

Однако это только первый этап. В дальнейшем планируется внести изменения в саму методику определения восстановительного ремонта.

Каким образом она будет изменена, пока неизвестно. Но известно, что соответствующий проект должен быть подготовлен до конца декабря.

Как ранее сообщал президент РСА Игорь Юргенс, при проведении экспертизы предлагается установить обязательность первоначальной идентификации автомобиля. Так называемый нулевой этап осмотра. На этом этапе устанавливается VIN автомобиля, номера узлов и агрегатов, их соответствие сведениям в предоставленных документах, ряд других характеристик автомобиля.

По дорогостоящим комплектующим, стоимость которых превышает 5 процентов от стоимости автомобиля, предлагается установить необходимость специальной записи в экспертном заключении о диагностике или дефектовке с разборкой агрегата. При этом наличие царапин на корпусе такого агрегата не должно быть основанием для замены всего узла в сборе.

Напомним, что в России много праворульных автомобилей, а также машин, которые официально не поставлялись в страну. Для таких автомобилей при наличии рынка б/у запчастей их стоимость определяется методом статистического наблюдения. Эксперт-техник должен руководствоваться не ценой на оригинальные запчасти, которые содержатся в справочниках, а стоимостью бывших в употреблении, которые предлагаются в этом регионе. Цены на них, конечно, ниже оригинальных, но таким образом соблюдается принцип рыночного расчета. На некоторые экзотические запчасти цены в справочниках настолько завышены, что это приводит к несправедливо завышенной выплате, чем пользуются страховые мошенники.

Ну и, как уже говорилось, предлагается использовать при актуализации справочников данные от интернет-магазинов с учетом стоимости доставки запчастей в регионы. А первичными источниками должны все-таки оставаться данные интернет-магазинов запасных частей. Ведь все больше организаций на этом рынке уходит от "живых" прилавков именно в интернет.