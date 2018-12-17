Радары помогли раскрыть тайну создания "тюрьмы Дракулы"

Археологи и геологи из США при помощи радиолокационного сканирования обнаружили следы более древних построек под фундаментом средневекового замка в Трансильвании, в котором предположительно томился в заключении знаменитый граф Влад Цепеш.

Отчет об исследовании был представлен на заседании Американского геологического союза, а коротко о нем рассказывает Live Science. Речь идет о замке Корвинов, который расположен в Румынии.

Согласно легендам Влад Цепеш, считающийся прототипом вампира графа Дракулы, томился в нем под стражей. В XIX веке здание было отреставрировано после большого пожара. В новом исследовании ученые при помощи радиолокационного сканирования раскрыли тайну его строительства.

Анализ данных показал, что замок не раз перестраивался. По словам ведущего автора работы Изабель Моррис из Принстонского университета в Нью-Йорке, старейшие каменные укрепления датируются XIV веком. Именно тогда началось превращение крепости в резиденцию.

Спустя век после этого Влад III, принц Валахии, якобы был заключен в тюрьму венгерским правителем Иваном Хуньяди. Георадары доказали, что замок перестраивался еще дважды - в XVII и XIX веках. По сути, здание является смешением стилей различных периодов.

"Сканирование помогло идентифицировать административный комплекс, построенный в XVII веке, - говорит Моррис. - Радар также выявил места, в которых замок частично поддерживался искусственными сооружениями и в которых частично был вырезан в скале".

Ранее неизвестных скрытых тюремных камер сканирование не выявило, а известные и сохранившиеся уже отреставрированы.

Правда, не установлено, в какой из них томился "граф Дракула".