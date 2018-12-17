Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Invalidka: в Британии выставили на продажу советскую "инвалидку" 13:02
Hyundai представила технологию доступа к авто по отпечатку пальца 11:17
Четыре модели Volkswagen подорожали в России 10:20
Видео: В акции "желтых жилетов" безвинно пострадал Porsche 911 09:11
17.12.2018 12:27
Рубрика: Легковые авто

Toyota выпустит оберточную бумагу для подарков

Текст: Борис Захаров
Фото: www.media.toyota.co.uk Фото: www.media.toyota.co.uk
Фото: www.media.toyota.co.uk

Поклонники японского спорткупе Toyota Supra смогут приобрести уникальную оберточную бумагу, рисунок которой воспроизводит камуфляжный окрас прототипов Supra нового поколения.

Для фанатов японской модели, следивших за испытаниями засекреченного спорткара и, конечно же, разглядывавших шпионские фото новинки в камуфляже, такая упаковочная бумага явно придется по вкусу.  

Британское отделение японской компании планирует продать лишь 500 листов такой эксклюзивной бумаги. Цена за каждый лист размером 695х1000 мм составит пять фунтов стерлингов (418 рублей).

Фото: Пресс-служба Toyota
Неубиваемый внедорожник. Что представляет собой Toyota Fortuner

Рисунок, украшающий поверхность прототипов Supra, представляет собой сочетание черных, белых и красных геометрических фигур, а также черные и белые цифры - заводской индекс модели (A90). Что касается цветовой гаммы, она символизирует фирменные цвета подразделения Toyota Gazoo Racing, которое принимало активное участие в создании и тестировании новинки.

Интересно, что средства, вырученные от продажи таких упаковочной бумаги, будут направлены в фонд британской благотворительной программы Crisis at Christmas, ориентированной на оказание помощи бездомным.

Напомним, Toyota Supra нового поколения представят на автосалоне в Детройте, который откроется 14 января 2019 года. Первый экземпляр возрождённого спорткара продадут на аукционе Barrett-Jackson, деньги от продажи этого автомобиля опять-таки пойдут на благотворительность.

Видео: На Toyota Prius установили шестиствольный пулемет
Toyota официально представила новый седан Corolla
#Toyota