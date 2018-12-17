Toyota выпустит оберточную бумагу для подарков

Поклонники японского спорткупе Toyota Supra смогут приобрести уникальную оберточную бумагу, рисунок которой воспроизводит камуфляжный окрас прототипов Supra нового поколения.

Для фанатов японской модели, следивших за испытаниями засекреченного спорткара и, конечно же, разглядывавших шпионские фото новинки в камуфляже, такая упаковочная бумага явно придется по вкусу.

Британское отделение японской компании планирует продать лишь 500 листов такой эксклюзивной бумаги. Цена за каждый лист размером 695х1000 мм составит пять фунтов стерлингов (418 рублей).

Рисунок, украшающий поверхность прототипов Supra, представляет собой сочетание черных, белых и красных геометрических фигур, а также черные и белые цифры - заводской индекс модели (A90). Что касается цветовой гаммы, она символизирует фирменные цвета подразделения Toyota Gazoo Racing, которое принимало активное участие в создании и тестировании новинки.

Интересно, что средства, вырученные от продажи таких упаковочной бумаги, будут направлены в фонд британской благотворительной программы Crisis at Christmas, ориентированной на оказание помощи бездомным.

Напомним, Toyota Supra нового поколения представят на автосалоне в Детройте, который откроется 14 января 2019 года. Первый экземпляр возрождённого спорткара продадут на аукционе Barrett-Jackson, деньги от продажи этого автомобиля опять-таки пойдут на благотворительность.