В правительстве завершают корректировку паспортов национальных проектов. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил сделать это до 1 января. За шесть лет расходы на реализацию национальных проектов в социальной сфере составят более 6,5 триллиона рублей.

В понедельник на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обсуждались паспорта нацпроектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование" и "Наука". "В ближайшие три года в федеральном бюджете на эти национальные проекты предусмотрены 2,78 триллиона рублей. В течение шести лет на их реализацию мы планируем направить из всех источников более 6,5 триллиона рублей", - напомнил глава кабинета министров.

В национальном проекте по демографии правительство учло дополнительные меры по поддержке старшего поколения. Чтобы людям старших возрастов было удобнее получить медицинскую помощь, выделены средства на закупку автотранспорта. Дополнительное финансирование предусмотрели ради граждан, стремящихся вести здоровый образ жизни и заниматься спортом. Так, за шесть лет на развитие спортивной базы по хоккею и футболу потратят около 35 миллиардов рублей. Особое внимание регионам Дальнего Востока, где решение демографических проблем поставлено в приоритеты, подчеркнул Медведев.

Для "Здравоохранения" увеличен план по строительству детских больниц - с 37 до 40, увеличены и расходы на информатизацию всей системы здравоохранения, чтобы люди могли получать все необходимые документы и выписки, не приходя в медицинское учреждение. "Предусмотрено дополнительное финансирование и на развитие медицины на селе, - рассказал премьер. - Было запланировано строительство и замена более 1500 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий". В следующем году предполагается строительство еще 40 ФАПов и офисов врачей общей практики в рамках господдержки села.

В борьбу с онкологическими заболеваниями вкладывается около 750 миллиардов рублей

В рамках нацпроекта "Образование" получит дополнительное финансирование соответствующая инфраструктура на селе. В бюджете нашлись еще 370 миллионов рублей на строительство школ в сельской местности. "Вместе с созданием инфраструктуры в сфере здравоохранения и социального обеспечения это должно повысить привлекательность села для молодежи, чтобы меньше было причин уезжать в город", - считает председатель правительства.

Ради науки кабинет министров в бюджете следующего года выделяет средства на создание установок класса mega-science, на обновление инфраструктуры ведущих научных организаций, строительство научно-исследовательских судов и проведение морских экспедиций. "Ведем разработку нормативной базы, на основе которой появится сеть научных центров мирового уровня", - добавил Дмитрий Медведев.

- Одновременно мы продолжаем поддерживать прикладную и фундаментальную науку помимо нацпроекта, - заметил премьер-министр. - Мы предусмотрели на 2019 год около 415 миллиардов рублей на научные исследования и разработки гражданского назначения.

На заседании президиума попытались в конкретных показателях определиться с вкладом нацпроектов в поставленные президентом национальные цели развития. В социальном блоке кабинета министров главными задачами считают обеспечение естественного прироста населения и увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году.

"В рамках мероприятий, которые реализуются по национальному проекту "Здравоохранение", мы предполагаем снизить смертность на 17 процентов. То есть спасти за этот период более 200 тысяч человеческих жизней", - заявила вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя итоги заседания. Существенный вклад в этот результат должны внести подпроекты по сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. Смертность от первых предполагается сократить на 24 процента, от онкологии - на 8 процентов.

По словам Голиковой, в борьбу с онкологическими заболеваниями вкладываются наибольшие средства - около 750 миллиардов рублей. Основная часть ресурсов пойдет на увеличение оплаты оказываемой медпомощи - обеспечение химиотерапевтическим лечением и лучевой терапии.

В нацпроекте "Демография" основные усилия направлены на повышение мотивации к рождению детей. "К 2024 году суммарный коэффициент рождаемости должен составить 1,7, - подчеркнула Татьяна Голикова. - В 2017 году он был 1,62". За счет пособий на первого ребенка поддержку получат 35 процентов, или 1,1 миллиона, российских семей. Около 40 процентов семей смогут воспользоваться средствами материнского капитала.

Новые меры будут приняты в рамках льготного ипотечного кредитования. Они, сообщила зампред правительства, находятся в высокой стадии проработки, до конца года могут быть проведены все согласования. Детали пообещали озвучить позднее.

Сейчас работа над национальными проектами переместилась на региональный уровень. С прошлой недели субъекты Федерации представляют в правительство и министерства свои региональные проекты, которые являются фактически зеркальным отражением того, что происходит на федеральном уровне. "Вплоть до конца года мы будем работать с регионами, чтобы все действия на федеральном уровне корреспондировались с региональной политикой", - рассказала зампред правительства.