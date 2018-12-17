В Киеве рассказали о нежелании ЕС пускать Украину на свой рынок

Евросоюз блокирует украинскую продукцию, и тем самым отказывается пускать Украину на свой рынок. С таким заявлением выступил советник главы украинского МИД Тарас Качка, написавший статью для украинского портала ZN.ua.

Он пояснил, что во взаимоотношениях Киева и ЕС на данный момент "работающим моментом остается энергетика", и это единственный вопрос, который будет находиться на повестке встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

При этом, по мнению дипломата, Европейский союз отказывается от интеграции Украины во внутренний рынок европейского сообщества и не видит в ближайшей перспективе такой возможности. Он также сообщил, что к Украине в Брюсселе в целом относятся как "к государству, которое много требует".