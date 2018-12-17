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17.12.2018 22:55
Рубрика: Экономика

В РФ оценили приглашение российских бизнесменов на форум в Давосе

Организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе сняли запрет на участие в нем бизнесменов из РФ, пригласив их. В России приветствуют такое решение, рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, отметив, что это доказывает независимость форума.

Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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По словам главы Минэкономразвития, Россия спокойно переживет участие или неучастие в Давосском форуме. "А вот для репутации ВЭФ - это был бы очень большой удар с точки зрения понимания того, что эта площадка - не независимая и может управляться извне", - подчеркнул Макси Орешкин, чьи слова приводит РИА Новости.

Напомним, в начале ноября организаторы ВЭФ запретили участвовать в форуме российским бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину, попавших в санкционный список США. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что российские бизнесмены сами вправе решать, участвовать ли им в экономическом форуме в Давосе или нет. Глава государства также подчеркнул, что отсутствие российских участников на Давосской площадке не скажется на авторитете России в мировой экономике.

Экономика ВЭД Давосский форум
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