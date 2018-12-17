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17.12.2018 19:26
Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Вдова Джона Леннона приедет на открытие своей выставки в Москве

Текст: Мария Воронова
Открытие выставки отметившей 85-летний юбилей японской художницы и певицы Йоко Оно, снискавшей успех авангардными инсталляциями, состоится в октябре 2019 года в Московском музее современного искусства (ММОМА) в рамках XIV Международного фестиваля-школы современного искусства "Территория".

Экспозицию под названием "The Sky is Always Clear" зрители смогут посетить с 1 октября по 24 ноября. Выставка раскроет основные элементы творчества Йоко Оно, а также позволит заглянуть во внутренний мир художницы и ответить вместе с ней на вопрос о смысле искусства: его политической и социальной составляющей. Серия работ "Инструкции" (которая, кстати, формируется с 1960-х годов) займет центральное место в экспозиции и представит собой эфемерные произведения, иногда ограниченные текстовыми указателями, иногда принимающие форму объектов.

Фото: AFT
Об истории любви Джона Леннона и Йоко Оно снимут художественный фильм

Вдова лидера группы The Beatles Джона Леннона также активно занимается музыкой: этой осенью она выпустила новый студийный альбом "Warzone", куда вошла и кавер-версия песни Imagine. Ко дню рождения Леннона Йоко опубликовала видео с записью этой версии на своем YouТube-канале.

Леннон и Оно познакомились, когда ей было 33 года, а ему - 26. Сначала художница не заинтересовала музыканта, но она непременно хотела привлечь внимание Леннона, разглядев в нем свою судьбу. Вскоре он и правда заинтересовался, развелся с женой, и с 1968 году пара стала жить вместе, почти не разлучаясь до смерти Леннона.

Йоко Оно трепетно хранит память о музыканте. В 2015 году на грандиозной площадке Madison Square Garden в Нью-Йорке состоялся концерт с ее участием, посвященный 35-ой годовщине со дня смерти музыканта. Песни Леннона исполнили Стивен Тайлер, Крис Кристофферсон, The Roots, Эрик Черч, Алоэ Блэк, Шерил Кроу и другие артисты.

Культура Музыка Поп-музыка Персона: Джон Леннон Гид-парк
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