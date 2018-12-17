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17.12.2018 15:59
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" и "Краснодар" узнали соперников по плей-офф Лиги Европы

Текст: Артур Нанян
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, в которой Россию представят "Зенит" и "Краснодар". Питерский клуб встретится с турецким "Фенербахче", краснодарцы - с немецким "Байером".
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Соперников наших команд, при всем к ним уважении, нельзя причислить к грандам. Особенно в их нынешнем состоянии. "Фенербахче", сменивший по ходу сезона главного тренера, идет на предпоследнем 17-м месте в чемпионате Турции. Что касается "Байера", то леверкузенцы занимают 11-ю строчку в Бундеслиге. Отставание от четвертой позиции, дающей возможность выступить в Лиге чемпионов, составляет целых десять очков.

Как видно, бороться с этими клубами можно. Другой вопрос - в каком состоянии "Зенит" и "Краснодар" подойдут к еврокубковым баталиям. В отличие от "Фенербахче" и "Байера", у российских команд не будет игровой практики. Так что многое будет зависеть от того, как наши команды проведут сборы. И смогут ли они усилиться в зимнее межсезонье.

Полностью пары 1/16 финала Лиги Европы выглядят следующим образом:

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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"Виктория Пльзень" (Чехия) - "Динамо" З (Хорватия)
"Брюгге" (Бельгия) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия)
"Рапид" (Австрия) - "Интер" (Италия)
"Славия" (Чехия) - "Генк" (Бельгия)
"Краснодар" (Россия) - "Байер" (Германия)
"Цюрих" (Швейцария) - "Наполи" (Италия)
"Мальме" (Швеция) - "Челси" (Англия)
"Шахтер" (Украина) - "Айнтрахт" (Германия)
"Селтик" (Шотландия) - "Валенсия" (Испания)
"Ренн" (Франция) - "Бетис" (Испания)
"Олимпиакос" (Греция) - "Динамо" К (Украина)
"Лацио" (Италия) - "Севилья" (Испания)
"Фенербахче" (Турция) - "Зенит" (Россия)
"Спортинг" (Португалия) - "Вильярреал" (Испания)
БАТЭ (Беларусь) - "Арсенал" (Англия)
"Галатасарай" (Турция) - "Бенфика" (Португалия)

Первые матчи состоятся 12 и 14 февраля, ответные - 20 и 21 февраля.

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