20 тысяч евро за "Буханку": немцы полюбили легендарный УАЗ

С начала года на немецком рынке продали 70 "Буханок", это в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила компания "Made in Russia Gmbh" - единственный импортер и продавец ульяновских фургонов и микроавтобусов в Германии.

"Made in Russia Gmbh удвоила число продаж, в этом году в Германии будет продано более 70 "Буханок", причем часть из них по программе trade-in, в обмен на подержанные, разумеется, родные немецкие авто", - пишет "Панорама УАЗ", корпоративная газета Ульяновского автозавода.

Основными клиентами Made in Russia Gmbh являются обеспеченные любители приключений - юристы, инженеры, финансисты и доктора. Стоимость новой УАЗ "Буханка" в Германии составляет 20 000 евро (около 1 500 000 млн рублей).

Ожидать машины из России иногда приходится до полугода. Перед реализацией внедорожники проходят трех-четырехдневную подготовку - проверяют масло, герметизируют швы, лифтуют подвеску.

"Буханка сейчас в Германии вне конкуренции, никто из других машин рядом не стоит. Причин повышенного интереса несколько. Многим искушенным водителям не нравится распространение автомобильной электроники", - цитирует "Панорама УАЗ" Дмитрия Шваба, владельца компании Made in Russia Gmbh.

Напомним, в этом году модель отметила 60-летие с момента старта производства. Первые серийные образцы модели УАЗ-450 были выпущены в январе 1958 года.

Уже в 1966 году Ульяновский автозавод наладил производство глубоко модернизированной "Буханки", которая получила индекс УАЗ-452. "Буханочное" семейство обзавелось обновленным экстерьером с трапециевидной решеткой радиатора, верхнеклапанным силовым агрегатом, 4-ступенчатой КП и полным приводом, а у фургонов по правому борту появилась дополнительная дверь.

В середине 2000-х "Буханку" начали оснащать двигателями с электронным распределенным впрыском. В 2007 году семейство получило гидроусилитель руля, мосты типа "Спайсер", многофункциональный подрулевой переключатель и т. д. Последнюю крупную модернизацию УАЗ провел в 2016 году. Тогда модели усилили раму и кронштейны кузова, внедрили герметизацию сварных швов, улучшили вибро- и шумоизоляцию, установили новый травмобезопасный руль, а также более удобную комбинацию приборов.

В июле текущего года УАЗ начал производство юбилейной версии "Буханки". Особая комплектация выделяется двухцветной окраской кузова, белой решеткой радиатора и стальным колесам. У "Буханки" появились новые наружные ручки дверей от УАЗ "Профи" и единый ключ для дверей и замка зажигания. На левом борту наклеена юбилейная эмблема, стилизованная под ранний "крылатый" шильдик завода.

Салон получил сиденья, обитые тканью с двойной контрастной прострочкой и водоотталкивающей тефлоновой пропиткой, которая повышает износостойкость, сдвижные окна. Также за доплату стал доступен подогрев передних сидений, при этом опция предлагается и для обычных "Буханок".

Юбилейная "Буханка" имеет мосты типа "Спайсер" и блокировку заднего дифференциала. Данный комплект появился на "Буханках" два года назад, в качестве опции его можно заказать за 37900 рублей и для других моделей семейства. Двигатель остался прежним - бензиновый "атмосферник" объемом 2.7 литра мощностью 112 л.с.

Стоимость обычного микроавтобуса в базовой комплектации без блокировки дифференциала 677 000 рублей, цена юбилейной версии 764 990 рублей.