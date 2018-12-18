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84-летнего Вуди Аллена опять уличили в педофилии

Новости
    18.12.2018, 13:11
Текст:   Олег Усков

Американского режиссера, сценариста, актера, писателя, музыканта, четырежды лауреата "Оскара" Вуди Аллена вновь уличили в противоестественной тяге к несовершеннолетним. В этот раз, правда, без гневного обличения - просто как факт.

Ньюсмейкер - 59-летняя актриса и бывшая модель Барбара "Бэби" Кристина Энглхардт, утверждающая, что в октябре 1976-го, когда ей было шестнадцать, у них с 41-летним на тот момент Алленом завязался роман. Включавший и регулярные плотские отношения, стартовавшие в декабре того же года. 

Причем, пишет THR, цитируя книгу актрисы, она предупредила режиссера о своем возрасте, но его это ничуть не смутило. 

Фото: AP Images/ Denis Poroy
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По словам Бэби, они познакомились в одном "легендарных ресторанов Нью-Йорка", причем инициатором выступила она сама, возвращаясь из туалета, бросив на столик кинематографистку записку, где указала номер своего телефона.

Энглхардт утверждает, что ее роман с Алленом, который вскоре позвонил и пригласил дерзкого подростка в свой пентхаус, продолжался после восемь лет, о чем она не жалеет. Актриса акцентирует, что ни в чем не обвиняет Аллена, а просто рассказывает "историю любви".

При этом амуры девушки не ограничиваются Вуди и далее распростерлись на режиссера Федерико Феллини. О чем она посулила изложить во втором томе. 

Что касается Вуди Аллена, его сторона комментировать ситуацию отказалась. 

Кристина Энглхардт дебютировала на экранах в 1980-м эпизодом в драмедии Аллена "Звездные воспоминания". Далее снялась в триллере "Руссикум, дни дьявола", мелодраме "Любовная страсть", культовой "Демонии" Фульчи и не менее культовом "Живодере" - с Трейси Лордс и Тедом Рэйми, в "Человеке на Луне" Формана и ряде итальянских жанровых лент. Кроме того, пытливый зритель мог наблюдать Бэби в эротических видео издания Playboy.  

Ранее сообщалось, что Аллен оставил кинематограф, при этом его представитель уверяет, что это никак не связано с новой волной педофильских скандалов вокруг его имени и режиссеру просто нужно немного отдохнуть.    

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