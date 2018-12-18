Акимов: Автономная работа Рунета не скажется на пользователях

Правительство РФ изучает внесенный в Госдуму парламентариями законопроект об автономной работе Рунета. Об этом сказал журналистам вице-премьер Максим Акимов.

Он отметил, что Минкомсвязью два года назад был разработан аналогичный законопроект. Эти две законодательные инициативы планируется гармонизировать в весеннюю парламентскую сессию.

"Мы изучаем законопроект. Еще раз хочу сказать: изучаем и с точки зрения его правовых аспектов, и с точки зрения того, какие потребуются технические решения", - сказал Акимов после заседания совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, передает РИА Новости.

Редакция проекта поправок, разработанная Минкомсвязью, ориентирована на то, чтобы обезопасить критическую инфраструктуру Рунета. В частности, одно из требований законопроекта - пропуск внутреннего трафика российских пользователей Рунета только через локальные узлы связи.

Сейчас, например, электронное почтовое сообщение коллеге по работе, который сидит в соседнем кабинете, может пройти через Европу, прежде чем упадет к нему в ящик. Дело в том, что локальные данные проходят через узлы связи в других странах.

В профильном ведомстве видят проблему и возможность вмешательства в работу инфраструктуры российской сети интернета из-за рубежа. Кроме того, пока у нас отсутствует управление и контроль пропуском трафика, что приводит как раз к замыканию внутреннего трафика через узлы связи зарубежных государств.