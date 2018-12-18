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18.12.2018 19:52
Рубрика: В мире

Британия в случае выхода из ЕС без сделки задействует 3,5 тысячи военных

Текст: Юрий Когалов

Власти Великобритании приведут в повышенную боевую готовность 3,5 тысячи военнослужащих, если королевство выйдет из Европейского союза без соглашения. Об этом, как передает BBC, заявил министр обороны страны Гэвин Уильямсон.

Фото: REUTERS/Stefan Wermuth
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По его словам, солдаты будут готовы "оказать поддержку любому правительственному департаменту в любых непредвиденных обстоятельствах". Однако пока таких запросов от министерств не поступало, добавил Уильямсон, отвечая на вопрос парламентариев, готово ли его ведомство к выходу Британии из ЕС без "сделки".

Напомним, Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Проект договора был одобрен 25 ноября на внеочередном саммите стран ЕС, однако теперь голосование должно пройти в британском парламенте. Оно должно было состояться на прошлой неделе, но премьер-министр Тереза Мэй отменила его. Новая дата голосования назначена на 14 января.

При этом глава британского правительства подчеркнула, что если Палата общин провалит голосование, то другой сделки с Евросоюзом уже не будет. Брюссель не пойдет на новые уступки, и договор придется ратифицировать в парламенте на тех условиях, которые уже достигнуты.

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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