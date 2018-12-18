Черный список Аэрофлота пополнился еще двумя авиадебоширами

Аэрофлот внес в черный список имена еще двоих авиадебоширов. Им будет отказано в перевозке на всех рейсах Аэрофлота в течение одного года.

Одним из фигурантов черного списка стал пассажир, летевший рейсом SU1762 из Москвы в Омск 14 сентября 2018 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он грубо нарушал правила поведения на борту воздушного судна, вел себя агрессивно, на замечания отвечал нецензурной бранью, оскорблял пассажиров. На устные и письменные предупреждения экипажа не реагировал. Районным судом г. Омска 8 ноября 2018 года было вынесено постановление о назначении административного наказания, предусмотренного статьей 11.17 "Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна" Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Также за противоправные действия на борту самолета в черный список попал пассажир рейса SU1128, следовавший по маршруту Москва - Сочи 14 ноября 2018 года. Пьяный гражданин угрожал экипажу, вел себя вызывающе, проявлял неуважение к другим пассажирам. Адлерским районным судом г. Сочи 15 ноября 2018 г. в отношении вышеупомянутого гражданина было вынесено постановление о назначении административного наказания, предусмотренного той же статьей 11.17.

Отказывая авиадебоширам в перевозке, Аэрофлот на практике применяет один из методов борьбы с деструктивным поведением на борту воздушного судна.