Эксперты предсказали нефть по 300 долларов в случае распада ОПЕК+

Если бы Россия и Саудовская Аравия, а также еще два десятка стран не договорились заключить соглашение о регулировании добычи, то в 2018 году цена нефти могла бы дойти до 300 долларов за баррель. Если же, например, Россия выйдет из соглашения, то колебания цен на нефть могут превысить все возможные диапазоны.

Такое мнение выразил журналистам президент Аналитического центра нефти имени короля Абдаллы (KAPSARC) Адам Семински. Этот центр по поручению саудовского министерства энергетики занимается изучением сценариев мира без ОПЕК и ОПЕК+.

"Что показывает наше исследование, так это то, что когда в 2011-2012 годах в Ливии были перебои с поставками, цены на нефть без вмешательства ОПЕК могли уйти хорошо за 200 долларов за баррель. Это могло произойти в 2012 году, и это могло произойти сейчас, в 2018 году. И если бы не решения России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+, то в 2018 году цена нефти могла вполне двинуться к 300 долларам за баррель", - приводит слова Семински ТАСС.

В марте 2012 года стоимость нефти достигала 130 долларов за баррель на фоне военного конфликта в Ливии, который вызывал перебои с поставками нефти. Высокие цены позволили нефтяникам из других стран вложить львиные средства в добычные проекты, после чего произошел обвал котировок в начале 2016 года - ниже 30 долларов за баррель. К концу того же года 24 страны (13 стран ОПЕК и 11 не из ОПЕК) заключили соглашение, начав регулировать добычу. К осени 2018 года цены поднялись выше 80 долларов.