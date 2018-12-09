Решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи превзошло ожидания рынка

Новости

Новый российский перевозчик набирает пилотов 21:43
Косачев: Франция вступила во всемирную "лигу неудачников" 21:37
Правительство Бельгии распалось из-за споров вокруг Пакта ООН по миграции 21:20
Грузинские чиновницы по ошибке снялись в российской рекламе 21:04
В Конгрессе оценили шансы импичмента в отношении Трампа 20:24
Авиакомпания "ИрАэро" совершила свой последний рейс 19:47
ВМС Ирана анонсировали широкомасштабные учения в Индийском океане 19:46
Видео: Украинец попытался провезти в Россию 1 млн рублей в ботинках 19:14
В Махачкале дрифтеры на дорогих спорткарах протаранили полицейский УАЗ 18:58
Lada Largus за 400 тысяч рублей: так ли надежен популярный универсал 18:45
Украинские военные перебросили беспилотники в район Донбасса 18:36
Во Владикавказе нашли тела двух упавших в канал ГЭС мужчин 18:33
Пушков поиронизировал над обвинениями России в беспорядках во Франции 18:18
Аварию на водоводе в Симферополе ликвидируют к концу дня 18:17
Около 1,5 тысячи российских туристов не могут вылететь из Китая 18:12
Китай потребовал от США аннулировать ордер на арест топ-менеджера Huawei 18:00
Сергей Нарышкин рассказал историю знакомства с Владимиром Путиным 17:47
Эда Ширана тайно позвали в "Звездные войны" 17:46
Нарышкин рассказал о сотрудничестве СВР и ЦРУ 17:39
Нарышкин: Взаимодействие разведок России и Украины пока невозможно 17:34
Нарышкин назвал "дело Скрипалей" фарсом 17:18
Названы самые популярные страны у российских туристов 17:06
Песков раскрыл детали подготовки телефонных бесед Путина 16:48
Россия стала второй в рейтинге развивающихся экономик от Bloomberg 16:44
Россия и Германия запустят на орбиту уникальный телескоп 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
09.12.2018 20:11
Рубрика: Экономика

Тяжелая венская доля

Решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи превзошло ожидания рынка
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7740 (277)
После трехдневных переговоров, неуступчивости Ирана и обвала нефтяных котировок 24 страны - участницы соглашения о регулировании добычи (ОПЕК+) наконец пришли к компромиссу, который превзошел ожидания рынка. Стороны неожиданно согласились сократить производство нефти в первой половине 2019 года на 1,2 миллиона баррелей в сутки, из которых наибольшую долю обязательств на себя снова взяли Саудовская Аравия и Россия. Цены воспряли духом, рынок на время выдохнул.

Переговоры начались 5 декабря в Вене, на встрече министров энергетики, которые состоят в мониторинговом комитете ОПЕК+. Среди них были глава Минэнерго России Александр Новак и его саудовский коллега Халед аль-Фалех. Прессе об итогах переговоров, вопреки традиции, не рассказали. Новак затем улетел в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС, а министры ОПЕК 6 декабря провели свою 175-ю плановую встречу. Правда, повестка была все та же - новые параметры венского соглашения.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Кудрин перечислил риски для российской экономики

Этот день был богат на пессимистичные высказывания делегатов. Министр нефти подсанкционного Ирана Бижан Намдар Зангане отказался сокращать добычу даже символически, посчитав это несправедливым, а Халед аль-Фалех вовсе предупредил, что готов к сценарию без согласования новой сделки ОПЕК+.

Казалось, исход предрешен, и биржевые цены начали падать в преддверии разрыва двухлетних договоренностей. 7 декабря, когда Александр Новак вернулся в Вену и начались переговоры в полном составе ОПЕК+, противоречий стало еще больше, так как предшествующие сутки ответственность за будущее сделки почти все делегаты возлагали на Россию: мол, от ее готовности расширить квоту на сокращение добычи будет зависеть квота стран ОПЕК.

Неожиданно к концу дня появились заявления анонимных делегатов: сделку согласовали, причем на выгодных мировому рынку условиях - минус 800 тысяч баррелей в сутки со стороны ОПЕК, минус 400 тысяч баррелей - со стороны не ОПЕК. Позднее это подтвердили официально.

За точку отсчета взяли октябрь 2018 года. Тогда Россия добывала 11,412 миллиона баррелей, Саудовская Аравия - 10,63 миллиона. Первая должна будет снизить добычу на два процента (как и все страны не ОПЕК), или на 228 тысяч баррелей, вторая - на 2,5 процента (как и все страны ОПЕК), или на 270 тысяч баррелей. Однако Халед аль-Фалех отдельно уточнил, что в январе добыча в королевстве составит около 10,2 миллиона баррелей, то есть ниже целевого уровня.

Исключения сделали для трех стран: Ирана, чей нефтяной экспорт остается под американскими санкциями, Венесуэлы, чья нефтяная промышленность в глубоком кризисе не первый год, и Ливии, где добыча продолжает сильно колебаться из-за нестабильной обстановки в регионе. Катар, который был 25-й страной-участницей соглашения, с 2019 года его покидает вслед за выходом из картеля ОПЕК.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Силуанов: Российскую экономику перестало "колбасить" от нефти

Участники венского соглашения рассчитывают, что принятое решение позволит как минимум сохранить текущий диапазон цен выше 60 долларов за баррель. Для большинства стран ОПЕК+ этого достаточно, чтобы сбалансировать бюджет. Это будет на руку и американским производителям сланца, которые в соглашении не участвуют: для них опасным уровнем цен аналитики называли 50 долларов за баррель, при котором буровая активность могла снизиться на 10-20 процентов. Теперь им это не грозит. Как ни парадоксально, венское соглашение даже поможет им достичь нового рекорда добычи и экспорта (пока шли переговоры ОПЕК+, агентство Bloomberg сообщило, что США впервые с 1949 года стали нетто-экспортерами нефти).

Основной причиной сложных переговоров Александр Новак назвал обилие неопределенностей. "Сегодня не только баланс спроса и предложения влияет на ситуацию и на цены, но и такие факторы, как торговые войны между странами. Сначала договорились США с Китаем об отсрочке пошлин, затем происходит ситуация, связанная с арестом замруководителя одной китайской компании. Это резко влияет на рынок. И таких ситуаций может постоянно возникать очень много, - пояснил министр. - Мы видим, что во многих странах сейчас непростая экономическая ситуация: инфляция растет громадными темпами, а это снижает спрос на углеводороды. Мы видим, что постоянно вводимые США санкции относительно разных стран, физических и юрлиц - это тоже неопределенности, которые негативно сказываются на рынке".

Как минимум на первый квартал 2019 года решение найдено, а что делать дальше, министры ОПЕК+ решат на следующей венской встрече в апреле.

Экономика Отрасли Нефть и газ Сокращение добычи нефти
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сергей Нарышкин рассказал историю знакомства с Владимиром Путиным
Юную спортсменку сборной России нашли мертвой в ванне
На акциях "желтых жилетов" во Франции задержаны более 1700 человек
Лев Лещенко рассказал о своем состоянии после госпитализации
В США назвали четыре вида смертоносного оружия России