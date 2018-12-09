Решение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи превзошло ожидания рынка

После трехдневных переговоров, неуступчивости Ирана и обвала нефтяных котировок 24 страны - участницы соглашения о регулировании добычи (ОПЕК+) наконец пришли к компромиссу, который превзошел ожидания рынка. Стороны неожиданно согласились сократить производство нефти в первой половине 2019 года на 1,2 миллиона баррелей в сутки, из которых наибольшую долю обязательств на себя снова взяли Саудовская Аравия и Россия. Цены воспряли духом, рынок на время выдохнул.

Переговоры начались 5 декабря в Вене, на встрече министров энергетики, которые состоят в мониторинговом комитете ОПЕК+. Среди них были глава Минэнерго России Александр Новак и его саудовский коллега Халед аль-Фалех. Прессе об итогах переговоров, вопреки традиции, не рассказали. Новак затем улетел в Санкт-Петербург на саммит ЕАЭС, а министры ОПЕК 6 декабря провели свою 175-ю плановую встречу. Правда, повестка была все та же - новые параметры венского соглашения.

Этот день был богат на пессимистичные высказывания делегатов. Министр нефти подсанкционного Ирана Бижан Намдар Зангане отказался сокращать добычу даже символически, посчитав это несправедливым, а Халед аль-Фалех вовсе предупредил, что готов к сценарию без согласования новой сделки ОПЕК+.

Казалось, исход предрешен, и биржевые цены начали падать в преддверии разрыва двухлетних договоренностей. 7 декабря, когда Александр Новак вернулся в Вену и начались переговоры в полном составе ОПЕК+, противоречий стало еще больше, так как предшествующие сутки ответственность за будущее сделки почти все делегаты возлагали на Россию: мол, от ее готовности расширить квоту на сокращение добычи будет зависеть квота стран ОПЕК.

Неожиданно к концу дня появились заявления анонимных делегатов: сделку согласовали, причем на выгодных мировому рынку условиях - минус 800 тысяч баррелей в сутки со стороны ОПЕК, минус 400 тысяч баррелей - со стороны не ОПЕК. Позднее это подтвердили официально.

За точку отсчета взяли октябрь 2018 года. Тогда Россия добывала 11,412 миллиона баррелей, Саудовская Аравия - 10,63 миллиона. Первая должна будет снизить добычу на два процента (как и все страны не ОПЕК), или на 228 тысяч баррелей, вторая - на 2,5 процента (как и все страны ОПЕК), или на 270 тысяч баррелей. Однако Халед аль-Фалех отдельно уточнил, что в январе добыча в королевстве составит около 10,2 миллиона баррелей, то есть ниже целевого уровня.

Исключения сделали для трех стран: Ирана, чей нефтяной экспорт остается под американскими санкциями, Венесуэлы, чья нефтяная промышленность в глубоком кризисе не первый год, и Ливии, где добыча продолжает сильно колебаться из-за нестабильной обстановки в регионе. Катар, который был 25-й страной-участницей соглашения, с 2019 года его покидает вслед за выходом из картеля ОПЕК.

Участники венского соглашения рассчитывают, что принятое решение позволит как минимум сохранить текущий диапазон цен выше 60 долларов за баррель. Для большинства стран ОПЕК+ этого достаточно, чтобы сбалансировать бюджет. Это будет на руку и американским производителям сланца, которые в соглашении не участвуют: для них опасным уровнем цен аналитики называли 50 долларов за баррель, при котором буровая активность могла снизиться на 10-20 процентов. Теперь им это не грозит. Как ни парадоксально, венское соглашение даже поможет им достичь нового рекорда добычи и экспорта (пока шли переговоры ОПЕК+, агентство Bloomberg сообщило, что США впервые с 1949 года стали нетто-экспортерами нефти).

Основной причиной сложных переговоров Александр Новак назвал обилие неопределенностей. "Сегодня не только баланс спроса и предложения влияет на ситуацию и на цены, но и такие факторы, как торговые войны между странами. Сначала договорились США с Китаем об отсрочке пошлин, затем происходит ситуация, связанная с арестом замруководителя одной китайской компании. Это резко влияет на рынок. И таких ситуаций может постоянно возникать очень много, - пояснил министр. - Мы видим, что во многих странах сейчас непростая экономическая ситуация: инфляция растет громадными темпами, а это снижает спрос на углеводороды. Мы видим, что постоянно вводимые США санкции относительно разных стран, физических и юрлиц - это тоже неопределенности, которые негативно сказываются на рынке".

Как минимум на первый квартал 2019 года решение найдено, а что делать дальше, министры ОПЕК+ решат на следующей венской встрече в апреле.