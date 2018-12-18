Эксперты предупредили об угрозе дефицита зимнего дизеля

Отпускные цены на зимнее дизельное топливо на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) России 7 декабря поднялись на 5,5 тысячи рублей выше стоимости на нефтебазах и на 1,6 тысячи выше стоимости на АЗС.

Об этом говорится в бюллетене "Топливный рынок России", подготовленном экспертами компании "Петромаркет". "Такая ситуация создает угрозу появления физического дефицита продукта на рынке, поскольку лишает экономического смысла реализацию зимнего дизтоплива независимыми операторами нефтебаз и АЗС", - предупреждают эксперты.

Выход операторы будут искать, скорее всего, в поставках суррогатного зимнего дизеля, который получается на нефтебазах компаудированием (смешиванием) газойлей и керосина, добавляющего морозостойкости продукту. Сейчас подобное топливо обеспечивает около четверти потребности внутреннего рынка в зимнем дизеле, говорится в бюллетене.

Однако даже производители суррогата могут не заработать на реализации своего продукта, ведь цены на газойль и авиакеросин формируются по принципу, близкому к рыночному, в то время как на АЗС цены фиксированы. Если оптовые цены на компоненты-заменители товарного топлива пойдут вверх, то затраты производителей суррогата вместе с операционными и логистическими тратами могут превысить цену реализации, заключают эксперты.