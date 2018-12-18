Производство суррогатного топлива в России стало невыгодным

Одним из наиболее популярных способов сэкономить на производстве автобензина до недавнего времени был выпуск суррогата, который получался смешением нафты (прямогонного бензина) с октаноповышающими компонентами на нефтебазах. Однако в этом году основные поставщики поменяли приоритеты, увеличив отгрузку на экспорт и нефтехимическим предприятиям.

Причина - рост экспортных цен. Как следствие, нафта внутри страны тоже подорожала, превзойдя цену товарного бензина Аи-92 и сделав производство суррогата экономически невыгодным. В результате в 2018 году объем поставок нафты производителям суррогата сократится на 30 процентов, что станет рекордным падением за последние десять лет, говорится в исследовании компании "Петромаркет", представленном 18 декабря.

По подсчетам экспертов, спрос на автобензин по итогам этого года снизится на полпроцента - до 35,9 миллиона тонн. Это предварительная оценка, которая основана на данных по состоянию на 1 декабря. При этом растет спрос на сжиженные углеводородные газы (СУГ) - на 10,9 процента к началу декабря. Фактически они замещают автобензин, и основная причина - это более низкая цена, которая стимулировала автовладельцев до середины 2018 года устанавливать газобаллонное оборудование. Во второй половине года это стало не так актуально на фоне роста цен на СУГ вслед за экспортом.

Поставки дизеля на внутренний рынок за январь-октябрь этого года выросли на 7,3 процента, потеснив судовое маловязкое, печное и другие газойлевые топлива. На суррогатное дизельное топливо спрос со стороны наземной техники тоже сокращается (сюда эксперты относят топливо ниже пятого класса и иные средние дистилляты, не попадающие под техрегламент). Ожидается, что доля суррогата здесь по итогам текущего года снизится с 25 до 21 процента. Причины те же - отсутствие экономического смысла в производстве заменителей при сопоставимой цене товарного топлива.