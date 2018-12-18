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18.12.2018 14:06
Рубрика: Авто

Ford выпустил собачью будку с шумоподавлением

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Компания Ford применила технологии, задействуемые в современных премиальных автомобилях, при создании эксклюзивной собачьей будки. Новинка, фото которой обнародовано пресс-службой компании, имеет нетипичные для классических будок формы. Авангардная конструкция напоминает вписанные друг в друга треугольники с прозрачной дверцей.

Стенки снабжены запатентованным изоляционным материалом, который используется в том числе в автомобилях, а также в наушниках. Однако одной изоляцией дело не ограничилось.

Фото: Ford
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Инженеры снабдили чудо-будку системой активного шумоподавления на основе микрофонов - такая технология нашла широкое применение в аудиосистемах, автомобилях, самолетах и подводных лодках.

Суть ее работы состоит в том, что сигнал от микрофонов поступает в электронный блок управления, после чего аудиосистема начинает излучать звуковые волны в противофазе, эффективно подавляя шум.

Как пояснили в компании Ford, дебют их новинки приурочен к Рождеству и Новому году. Используя такие высокотехнологичные будки, хозяева смогут защитить своих питомцев от шума от взрывов новогодних петард и фейерверков. 

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