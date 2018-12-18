Ученые изобрели избавляющий от ожирения имплантат

Лабораторные испытания нового имплантата показали, что оно помогло подопытным животным сбросить до 40 процентов собственного веса.

Результаты исследования ученых из университета Висконсин-Мэдисон были опубликованы в журнале Nature Communications, сообщает MedicalXpress.

Диаметр вживляемого устройства - менее сантиметра, процедура имплантации минимально инвазивна. Прибор генерирует мягкие электрические импульсы, аналогичные тому, что производит желудок, и доставляет их к блуждающему нерву, который связывает желудок с мозгом. В результате мозг заключает, что желудок полон после нескольких кусочков проглоченной пищи.

- Импульсы усиливают естественные процессы, помогая контролировать потребление пищи, - говорит Сюдун Ван, один из изобретателей имплантата. Преимущество этой методики перед методами бариатрической хирургии - например, желудочным шунтированием - ее обратимость. Через 12 недель после операции крысам удалили устройства, и они возобновили свой режим питания. Правда и вес при этом восстановился.

Ученые уже запатентовали новый прибор. Сейчас они намерены испытать его на более крупных животных, после чего приступить к тестам на добровольцах среди людей. Похожие устройства для стимуляции блуждающего нерва уже используются, но их необходимо постоянно заряжать, говорят ученые. Этот же имплантат "питается" от стенок желудка.