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18.12.2018 09:42
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые изобрели избавляющий от ожирения имплантат

Текст: Майя Бирюкова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Лабораторные испытания нового имплантата показали, что оно помогло подопытным животным сбросить до 40 процентов собственного веса.

Результаты исследования ученых из университета Висконсин-Мэдисон были опубликованы в журнале Nature Communications, сообщает MedicalXpress.

Фото: Oliver Sandrock / Proceedings of the National Academy of Sciences
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Диаметр вживляемого устройства - менее сантиметра, процедура имплантации минимально инвазивна. Прибор генерирует мягкие электрические импульсы, аналогичные тому, что производит желудок, и доставляет их к блуждающему нерву, который связывает желудок с мозгом. В результате мозг заключает, что желудок полон после нескольких кусочков проглоченной пищи.

- Импульсы усиливают естественные процессы, помогая контролировать потребление пищи, - говорит Сюдун Ван, один из изобретателей имплантата. Преимущество этой методики перед методами бариатрической хирургии - например, желудочным шунтированием - ее обратимость. Через 12 недель после операции крысам удалили устройства, и они возобновили свой режим питания. Правда и вес при этом восстановился.

Ученые уже запатентовали новый прибор. Сейчас они намерены испытать его на более крупных животных, после чего приступить к тестам на добровольцах среди людей. Похожие устройства для стимуляции блуждающего нерва уже используются, но их необходимо постоянно заряжать, говорят ученые. Этот же имплантат "питается" от стенок желудка.

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