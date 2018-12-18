"СОЮЗ" побывал в мастерской, где идет доработка проекта Ржевского мемориала

Работа над Ржевским мемориалом Советскому Солдату идет вот уже больше года. На месте будущего памятника у деревни Хорошево в Тверской области установлен закладной камень . "СОЮЗ" напросился в гости к скульптору Андрею Коробцову и архитектору Константину Фомину, которые в своей московской мастерской дорабатывают проект мемориала.

Андрей Коробцов: Вариант, который был показан президенту России, нам тоже показался самым оптимальным. Фото: Роман Щербенков

Молодые мастера арендуют крохотную комнатку площадью 36 квадратных метров на территории одного из промышленных предприятий в Марьиной Роще. В мастерской обычный творческий беспорядок: нагромождение макетов, инструментов, мешков со строительными смесями... Но среди всего этого хаоса мы сразу увидели проект будущего Ржевского мемориала в масштабе один к десяти!

- Вы уже остановили свои бесконечные творческие поиски? - первым делом спрашиваю авторов.

- Формально, да, - отвечают Андрей и Константин. - Тот вариант, который был показан президенту России, нам тоже показался самым оптимальным.

С ребятами мы познакомились в конце весны этого года, сразу после того, как специальная комиссия объявила их победителями творческого конкурса. И Андрей Коробцов уже тогда заметил: их проект хотя и победил, но он далек от совершенства. Это лишь черновая идея, с которой предстоит еще много поработать.

Сегодня, переступив порог мастерской, понимаешь: месяцы не прошли впустую - скульптура солдата, да и весь мемориальный комплекс претерпели кардинальные изменения.

- Первый вариант, представленный нами жюри, был далек от желаемого, - говорит Андрей. - Сейчас мы это прекрасно понимаем. Мы, как и некоторые наши коллеги-конкурсанты, пошли проторенной тропой - ударились в пафос. Этого ни в коем случае делать нельзя.

Действительно, жюри сразу это почувствовало и, подводя предварительные итоги, никого не выделило. Конкурс решено было продлить еще на полгода с лаконичным пожеланием: "Добавить души".

Ребята признаются, что поначалу они сами не уяснили, что требуется и что они хотят сделать... Я прошу их показать альбомы с эскизами, которые наглядно демонстрируют, в каком направлении "шагал" их солдат - от первых набросков до окончательного варианта.

- А никаких альбомов нет и не было! - восклицает Андрей. - Нас, как говорится, осеняло в самых неожиданных местах, а эскизы набрасывались буквально на клочках бумаги. Я рисовал свое, Костя - свое. Потом сходились и отбирали лучшее... В результате появились вот эти журавли, шинель сменила гимнастерка с накинутой на плечи плащ-палаткой, кардинально переработан постамент…

За плечами сотни эскизов, десятки макетов. Художники признаются: проделана колоссальная работа. Они не лукавят и тем более не бахвалятся - даже те макеты, что мы увидели в мастерской, демонстрируют чрезвычайно серьезный поиск.

- У нашего солдата главное - лицо. Над ним пришлось серьезно повозиться - мы хотели, чтобы взгляд героя буквально проникал в души людей, пришедших поклониться павшим, - делится Андрей.

- Вы лепили его с конкретного человека?

- Нет, лицо солдата собирательное...

В окончательном варианте проекта по бокам центральной фигуры поднимутся массивные Стены Памяти из бетона, облицованные стальными листами

Рассказывая, Андрей продолжает работать над макетом, в его руках скребок, иногда он пристально снизу вверх смотрит на творение рук своих, но по его лицу невозможно понять, удовлетворен ли он?

- По этому макету, - говорит Андрей, - будет отлита 25-метровая скульптура из бронзы, которую мы поставим на 10-метровый насыпной холм.

Легко сказать: отлита. Как посетовали авторы, отливкой в России занимаются лишь две фирмы, и обе заломили неподъемные деньги.

В окончательном варианте проекта по бокам центральной фигуры поднимутся массивные Стены Памяти из бетона, облицованные стальными листами. На них будут выгравированы лица реальных солдат с фронтовых снимков и строки из знаменитого "Я убит подо Ржевом". Кое-где металл прорежет сквозная фрезеровка с колеблющейся подсветкой изнутри.

- Проект оказался глобальным и амбициозным, - говорят авторы. - До этого самой крупной нашей работой был шестиметровый памятник Ивану III в Калуге. По секрету: мы не рассчитывали на победу. И, конечно, даже не предполагали, что этот грандиозный проект придется реализовывать самим...

Недавно в мастерскую заглянул Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

- Он сделал замечания?

- Да. У Григория Алексеевича нет специального художественного образования, но в чем ему не откажешь, так это в абсолютном чувстве гармонии.

Прощаясь с Андреем и Константином, не удержался и спросил: "Не давит ли на плечи свалившаяся слава?"

- Знаете, на постаменте Родины-матери на Мамаевом кургане есть табличка с фамилией автора, но ее никто не ищет, поскольку все и без того знают, автор - Вучетич.

Андрей Коробцов: До этого самой крупной нашей работой был шестиметровый памятник Ивану III в Калуге. Фото: Роман Щербенков

ДОСЬЕ "СОЮЗа"

Андрей Коробцов родился в 1987 году в Казахстане. Вместе со своим соавтором и другом Константином Фоминым окончил факультет скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Андрей и Константин работают в области монументальной скульптуры.

Среди наиболее значимых проектов творческого тандема памятник русской княгине Ольге Романовой в Салониках, монумент Герою Советского Союза Ханпаше Нурадилову в Грозном, памятник фронтовой собаке на Поклонной горе, памятник Ивану III в Калуге...

Тем временем

Продолжается сбор средств на создание Ржевского мемориала Советскому Солдату. Часть денег будет выделена из бюджета Тверской области, они будут вложены в проектирование и строительство инженерных коммуникаций. Архитектурную часть оплатит Министерство культуры России из денег, представленных Музею Победы по программе "Культурная инициатива". Кроме того, в 2017 году была принята резолюция об участии Союзного государства в финансировании создания Ржевского мемориала.

В ходе открытого международного творческого конкурса было выбрано лучшее архитектурно-художественное решение будущего мемориала. Победил проект молодых российских авторов - скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина.

Мемориал будет возведен у деревни Хорошево, рядом с автомобильной трассой М-9, и будет представлять собой 25-метровую бронзовую фигуру солдата, установленную на 10-метровом насыпном кургане. Также планируется реализация проекта комплексного развития прилегающей территории.

Открыть Ржевский мемориал Советскому Солдату планируется 9 мая 2020 года в рамках юбилейных мероприятий к 75-летию Великой Победы.

Инициатива создания мемориала принадлежит Российскому военно-историческому обществу (РВИО).