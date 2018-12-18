Картину "Иван Грозный и его сын Иван" выставят в бронированном кейсе

Поврежденная посетителем Третьяковской галереи картина Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года" после реставрации будет выставляться в специально изготовленном для нее бронированном стеклянном кейсе. Об этом журналистам рассказала директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

По ее словам, Сбербанк финансово поддержит и реставрацию полотна, и создание специального кейса. Реставрационные работы могут занять несколько лет.

Напомним, посетитель повредил картину в трех местах. Для этого он использовал металлический столбик ограждения. Тогда же пострадала и авторская рама. Общий ущерб оценивается в 500 тысяч рублей.