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18.12.2018 19:40
Рубрика: Общество

Нам надо расти!

Колумнисту "Российской газеты" Якову Миркину вручена премия имени академика Н.П. Шмелева.
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости

Яков Миркин хорошо известен читателям "Российской газеты" аналитическими статьями о текущем моменте. Но не одно лишь доскональное знание предмета подкупает в публикациях доктора экономических наук, заведующего отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН. За эмоциональными, выстраданными строчками экономиста - искренняя тревога гражданина за будущее своей страны, неустанные попытки достучаться до высоких кабинетов и до наших сердец.

Фото: Depositphotos
Яков Миркин: России очень выгоден слабый доллар

Что ждет нас в 2019 году? Как обезопасить себя от "трясучки" на рынке? "Есть только один способ, - неделю назад писал Ярослав Миркин в "Российской газете",  - быстро, с опережением других расти в реальной экономике и финансах. Резервов на все внешние воздействия, бросающие то в жар, то в холод, не напасешься. Нам просто нельзя быть мелкими во всем, кроме сырья - разнесут. Растащат, закормят санкциями, если не будем расти с темпами хотя бы 4-5 процентов в год. Расти!"

Расти! - профессиональное и жизненное кредо Ярослава Миркина. 17 декабря нашему автору была вручена премия имени академика Н.П. Шмелева "За выдающиеся достижения в области экономической публицистики", учрежденная Международным научно-общественым журналом "Мир перемен" и Национальным Резервным Банком.

Не оставляйте стараний, Маэстро!

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