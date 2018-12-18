Компания Lincoln вернулась к "суицидальным" дверям

Премиальный полноразмерный седан Lincoln Continiental получил специальное исполнение 80th Anniversary Coach Door Edition, отличающееся дополнительными эксклюзивными опциями и задними дверями с электроприводом, открывающимися против хода движения на 90 градусов.

Двери такой конструкции иногда называют заднепетельными и "суицидальными": это связано с тем, что когда технология распашных дверей только появилась в первой половине XX века, она была несовершенной. Существовала опасность, что дверь сорвет встречным ветром, если разблокировать замок во время движения. Из-за множества проблем заднепетельных дверей их использование в современных автомобилях встречается довольно редко. Похожими дверьми на серийной основе свои модели оснащает главным образом компания Rolls-Royce.

Фото: Пресс-служба Lincoln.

Как можно догадаться из названия, новинка приурочена к празднованию 80-летия седана Continental. Модель, дебютировавшая в 1939 году, оснащалась похожими задними дверями.

Что касается актуальной новинки, еще одно важное ее отличие - увеличенная на 152 мм колесная база, благодаря которой стал удобнее процесс высадки и посадки.

Кроме того, машину спецверсии оснастили центральным тоннелем с выдвижным столиком с держателем для планшета и беспроводной зарядкой. Сзади установлены кресла с регулировками в тридцати направлениях.

Автомобиль оснащен 3-литровым 400-сильным V6, работающим в связке с 6-диапазонным "автоматом" и полным приводом. В штатное оснащение Lincoln Continiental 80th Anniversary Coach Door Edition также вошли активная система шумоподавления и консьерж-программа Lincoln Black Label, включающую в себя расширенную гамму вариантов индивидуализации салона (различные комбинации высококачественной кожи, дерева, металла), а также дополнительные услуги и сервисы.

Такой автомобиль выпустят ограниченным тиражом в 80 экземпляров. Однако, как считают эксперты, спецверсия с "суицидальными" дверями - лишь первая ласточка, призванная проверить реакцию клиентов. Не исключено, что компания Lincoln в будущем расширит спектр моделей с таким типом дверей.