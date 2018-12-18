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18.12.2018 17:35
Рубрика: Авто

Летающий мотоцикл с двигателем Maserati дебютирует в начале 2019 года

Текст: Борис Захаров

Французская фирма Lazareth Auto-Moto из города Анеси-ле-Вье планирует представить транспортное средство двойного назначения.

Судя по видеотизеру, обнародованному в Сети, новинка представляет из себя мотоцикл с двумя парами колес, которые могут поворачиваться на 90 градусов и служить основанием для реактивных турбин немецкой компании JetCat. С помощью последних - утверждают в Lazareth Auto-Moto - новая модель Lazareth LMV 49 получила функцию вертикального взлета.

Фото: @royalenfield / Twitter.ru
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После ознакомления с видеороликом, впрочем, возникает больше вопросов, чем ответов. Из тизера непонятно, каким образом крепятся и функционируют турбины. Нет полной информации также и о параметрах использованной силовой установки. Можно предположить, что в Lazareth LMV 49 используется 4,7-литровый V8 фирмы Maserati V8, развивающий 470 л.с. Таким двигателем оснащался, например, мотоцикл Lazareth LM 847, который французская компания показала на Женевском автосалоне в 2016 году.

О том, что предваряет тизер - технический прорыв или лишь эффектное шоу - станет известно 31 января 2019 года. На эту дату назначен официальный дебют летающего мотоцикла. Мы склоняемся ко второй версии. В том числе и потому, что Lazareth Auto-Moto известна своими киношными трюками. Так, именно компания из Анеси-ле-Вье изготовила легендарный Peugeot 406, ставший центральным персонажем блокбастера "Такси" Люка Бессонна.

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