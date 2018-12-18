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18.12.2018 12:28
Рубрика: Культура

В Мачу-Пикчу найдены следы древней катастрофы

Текст: Денис Передельский
Фото: The Cusco-Pata Research Project Фото: The Cusco-Pata Research Project
Фото: The Cusco-Pata Research Project

В Перу сотрудники исследовательского проекта Cusco-Pata Research Project обнаружили следы мощного землетрясения, которое прервало строительство знаменитого древнего высокогорного города Мачу-Пикчу.

Об открытии рассказывает издание The Peruvian Times. Исследовательская миссия нашла следы землетрясения, мощность которого достигала 6,5 балла.

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Оно произошло около 1450 года и прервало строительство Мачу-Пикчу - города, находящегося на высоте 2450 метров над уровнем моря.

Ученые установили, что катастрофа произошла при девятом правителе империи инков Пачакутеке. В частности, на это указывают сдвиги огромных каменных блоков, из которых возводили Мачу-Пикчу.

Исследователи также подметили, что после катастрофы инки усовершенствовали технологию строительства и сделали свои сооружения более сейсмоустойчивыми.

"Сильное землетрясение произошло примерно в середине стадии строительства, - говорит координатор проекта Карлос Бенавенте. - Повреждения видны в храме Солнца и во всех церемониальных центрах Мачу-Пикчу. Мы нашли щели между камнями, а некоторые грани были обломаны. Это не характерно для инков, отличавшихся безупречным исполнением".

К слову, исследовательский проект Cusco-Pata стартовал в 2016 году и закончит свою работу в 2019 году. В нем принимают участие эксперты из Великобритании, Франции и Испании.

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