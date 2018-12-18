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18.12.2018 14:20
Рубрика: Власть

Медведев поручил ликвидировать свалки твердых коммунальных отходов

Текст: Владимир Кузьмин
Новый порядок обращения с бытовым мусором не должен привести к резкому росту тарифов за вывоз для населения, указал премьер-министр Дмитрий Медведев. Для этого правительство может освободить от уплаты НДС региональных операторов по обращению с отходами.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С 1 января в России заработает новая система обращения с бытовыми отходами. До сих пор в большинстве случаев их просто вывозили на свалки. Накапливавшиеся годами на таких полигонах, горы мусора стали причиной резонансных акций протеста граждан, претензий к местным властям и даже обращений к президенту. Теперь отходы планируют собирать раздельно и отправлять на переработку. Но и за экологию гражданам придется платить больше.

Фото: depositphotos.com
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Сегодня в стране перерабатывается менее 10 процентов отходов, констатировали на специальном совещании у главы правительства. В развитых странах показатель составляет 60-80 процентов. "Общий курс понятен - свалки в том виде, в котором они сегодня существуют, должны быть ликвидированы или преобразованы в современные хранилища", - заявил премьер. Работа по расчистке уже идет. Всего же в рамках экологического проекта "Чистая страна" предстоит ликвидировать более 190 несанкционированных свалок, возникших в черте городов. А в масштабах всей страны фактически стоит задача создать с нуля новую отрасль по переработке отходов с организацией регулярного вывоза мусора, строительством сортировочных станций, мусороперерабатывающих заводов.

В 27 регионах страны уже перешли к новому порядку обращения с отходами. "Этот переход должен быть достаточно плавным, чтобы не возникло сбоев в вывозе мусора, возникновение новых свалок, чтобы люди не столкнулись с резким ростом тарифов", - предупредил глава кабинета министров, проведя во вторник совещание по этому вопросу.

Фото: depositphotos.com
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Правительство со своей стороны приняло ряд решений, чтобы удешевить стоимость услуги для населения. Учитывая, что большую часть тарифа составляют расходы на транспортировку, операторам, занимающимся сбором и переработкой, позволили использовать полигоны, которые не попали в реестр Росприроднадзора. "Если бы такой возможности не было в текущей ситуации, то в ряде регионов пришлось вывозить мусор за сотни километров, а, стало быть, увеличились бы тарифы очень существенно", - заметил Медведев.

Кроме того, сейчас прорабатывается решение об освобождении от уплаты НДС услуг регионального оператора по обращению с отходами. Существует идея ввести мораторий на рост платы за негативное воздействие на окружающую среду, сохранив размер платежа в течение ближайших лет на уровне текущего года.

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