Медведев поручил ликвидировать свалки твердых коммунальных отходов

Новый порядок обращения с бытовым мусором не должен привести к резкому росту тарифов за вывоз для населения, указал премьер-министр Дмитрий Медведев. Для этого правительство может освободить от уплаты НДС региональных операторов по обращению с отходами.

С 1 января в России заработает новая система обращения с бытовыми отходами. До сих пор в большинстве случаев их просто вывозили на свалки. Накапливавшиеся годами на таких полигонах, горы мусора стали причиной резонансных акций протеста граждан, претензий к местным властям и даже обращений к президенту. Теперь отходы планируют собирать раздельно и отправлять на переработку. Но и за экологию гражданам придется платить больше.

Сегодня в стране перерабатывается менее 10 процентов отходов, констатировали на специальном совещании у главы правительства. В развитых странах показатель составляет 60-80 процентов. "Общий курс понятен - свалки в том виде, в котором они сегодня существуют, должны быть ликвидированы или преобразованы в современные хранилища", - заявил премьер. Работа по расчистке уже идет. Всего же в рамках экологического проекта "Чистая страна" предстоит ликвидировать более 190 несанкционированных свалок, возникших в черте городов. А в масштабах всей страны фактически стоит задача создать с нуля новую отрасль по переработке отходов с организацией регулярного вывоза мусора, строительством сортировочных станций, мусороперерабатывающих заводов.

В 27 регионах страны уже перешли к новому порядку обращения с отходами. "Этот переход должен быть достаточно плавным, чтобы не возникло сбоев в вывозе мусора, возникновение новых свалок, чтобы люди не столкнулись с резким ростом тарифов", - предупредил глава кабинета министров, проведя во вторник совещание по этому вопросу.

Правительство со своей стороны приняло ряд решений, чтобы удешевить стоимость услуги для населения. Учитывая, что большую часть тарифа составляют расходы на транспортировку, операторам, занимающимся сбором и переработкой, позволили использовать полигоны, которые не попали в реестр Росприроднадзора. "Если бы такой возможности не было в текущей ситуации, то в ряде регионов пришлось вывозить мусор за сотни километров, а, стало быть, увеличились бы тарифы очень существенно", - заметил Медведев.

Кроме того, сейчас прорабатывается решение об освобождении от уплаты НДС услуг регионального оператора по обращению с отходами. Существует идея ввести мораторий на рост платы за негативное воздействие на окружающую среду, сохранив размер платежа в течение ближайших лет на уровне текущего года.