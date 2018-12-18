Место Маккейна в сенате США займет Марта Максалли

Губернатор Аризоны Даг Дьюси определился с тем, кто займет место Джона Маккейна в Сенате США. Как передает The Washington Post, на эту должность он назначил Марту Максалли.

"Благодаря своему опыту и многолетнему опыту службы (пилотом ВВС США) Марта обладает уникальной квалификацией для того, чтобы вступить в борьбу за интересы Аризоны в Сенате США. Я благодарю ее за то, что она взяла на себя эту ответственность", - отметил Дьюси. По его словам, Максалли стала первой женщиной-летчиком, участвовавшей в боевых действиях и командовавшей подразделением в бою, шесть раз побывала в командировках на Ближнем Востоке и в Афганистане. "На протяжении последних четырех лет она представляла Южную Аризону в Конгрессе", - продолжил губернатор.

"Я благодарна, что имею возможность служить и быть голосом для всех аризонцев", - сказала в ответ Максалли.

На ноябрьских промежуточных выборах она уступила демократке Кирстен Синема в борьбе за место в верхней палате Конгресса США. В настоящее время кресло Маккейна занимает Джон Кайл, однако он уходит в отставку 31 декабря. Максалли станет 25-й женщиной в составе Сената. Решение о ее назначении было приятно Дьюси после нескольких недель переговоров с самой Максалли и ее политтехнологами.

Напомним, один из самых известных и наиболее влиятельных политиков США Джон Маккейн умер 25 августа в возрасте 81 года. В июне 2017 года он объявил, что врачи нашли у него агрессивную форму глиобластомы - один из видов опухоли мозга.