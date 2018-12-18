В Британии нашли миниатюрный "Стоунхендж"

Совет Абердиншира в Великобритании официально признал недавно обнаруженный каменный хендж археологическим памятником.

Как сообщает The Press and Journal, древний полный каменный круг, который долгое время был неизвестен археологам, теперь официально признан памятником.

В археологическую службу округа Абердиншир о нем сообщила семья местного фермера. Объект расположен в окрестностях города Алфорда в Шотландии.

Хендж состоит из десяти крупных камней. Этот тип сооружения уникален для северо-востока страны. Возраст объекта составляет 3500-4500 лет. Ученые предполагают, что он является миниатюрным аналогом знаменитого Стоунхенджа.

Подсчитано, что он примерно на три метра в диаметре меньше других подобных сооружений. Его отличительным знаком является большой камень, уложенный горизонтально, вокруг которого расположены вертикально установленные валуны.