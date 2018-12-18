Можно ли получить новую профессию, не уходя с работы

Мне 55 лет. С работой нормально, хотя уже могла бы выйти на пенсию, хотела бы продолжать работать, пока есть силы и здоровье. И еще хотела бы учиться чему-нибудь новому. Слышала, что теперь такая возможность есть. Куда обратиться?Ольга Егорова, Серпухов

Со следующего года в региональных подразделениях государственной службы занятости начнут работать специальные обучающие программы, предназначенные для предпенсионеров - людей, которым до пенсии остается 5 лет. Главное нововведение в этих программах: бесплатное обучение могут пройти не только безработные, но и работающие граждане. Когда имеющий статус безработного может оформить пенсию "Перед государственной службой занятости поставлена задача помогать в переобучении и повышении квалификации "предпенсионерам" за 5 лет до наступления пенсионного возраста. Программа нацелена как на людей, потерявших работу, так и на работающих, - пояснил в одном из выступлений первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко. - Главная ее цель - повысить конкурентоспособность работников старшего возраста на рынке труда. Обучение будет проводиться за счет федерального бюджета".