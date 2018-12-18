Обнародован проект соглашения между Россией и Беларусью о взаимном признании виз

На интернет-портале правовой информации РФ появился текст проекта Соглашения между правительствами России и Беларуси о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран-участниц Союзного государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обещал, что документ будет подписан после того, как пройдет необходимые внутригосударственные процедуры в Минске. Как передает агентство БЕЛТА, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун подтвердил, что это та самая версия документа, которая получила положительные заключения от профильных ведомств республики и сейчас находится на рассмотрении в Администрации президента.

Распоряжение правительства РФ предписывает одобрить представленный МИД России и "предварительно проработанный с белорусской стороной" проект Соглашения. Документ признает, что страны-участницы Договора о создании Союзного государства стремятся к "формированию миграционного пространства на общих принципах". Предполагается, что иностранцы, получившие визу России либо Беларуси, имеют право въехать и на территорию второй страны на срок ее действия или проследовать через нее транзитом. При этом каждая из сторон сохраняет за собой право отказать во въезде иностранцу или сократить срок его пребывания на своей территории, "если это необходимо в целях обеспечения безопасности". Граждане третьих стран въезжают на территорию каждого из государств-участников Соглашения и выезжают с нее через пункты пропуска или "непосредственно с территории государства другой Стороны по используемым путям международных железнодорожного и воздушного сообщений, а также по используемым путям международного автомобильного сообщения". Они перечислены в отдельном приложении. Это участки автотрасс Юховичи - Долосцы (А-117 Опочка - Новополоцк), Езерище - Невель (М-20 Киев - Санкт-Петербург), Лиозно - Кругловка (А-141 Витебск - Смоленск), Редьки - Красная Горка (М-1 Минск - Москва), Звенчатка - Дубровичка (А-101 Бобруйск - Москва) и Селище - Новозыбков (М-13 Гомель - Брянск).