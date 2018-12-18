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18.12.2018 13:00
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Honda Pilot доберется до России весной 2019 года

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Honda. Фото: Пресс-служба Honda.
Фото: Пресс-служба Honda.

Компания Honda привезет в Россию обновленный Pilot. Как рассказали "РГ" в пресс-службе японского бренда, вседорожник появится у российских дилеров марки в конце зимы - весной следующего года.

В то же время о других новинках Honda для отечественного рынка пока информации нет.

Рестайлинговый Pilot получил посвежевшую внешность. Графика светодиодных фар теперь выполнена в стиле моделей премиального бренда Acura. В салоне изменения коснулись панели приборов и руля. Автомобиль обзавелся и дополнительными электронными системами.

Фото: Юрий Зубко / РГ
Самые дешевые переднеприводные кроссоверы в России

В России продается кроссовер третьего поколения. Модель предлагается по цене от 2 999 000 рублей, доступны три комплектации. Pilot можно заказать только с трехлитровым двигателем V6 PI VTEC мощностью 249 л.с., работающим в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

За 11 месяцев этого года российские дилеры марки реализовали 4543 автомобиля, что в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Стоит отметить, что кроме Pilot японская компания также продает в нашей стране CR-V (от 1 989 000 рублей).

Фото: Пресс-служба Honda.
Фото: Пресс-служба Honda.
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#Honda