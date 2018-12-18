Посольство РФ в Лондоне установило связь с севшим на мель сухогрузом

Российское посольство в Великобритании установило связь с капитаном грузового судна "Кузьма Минин", которое село на мель у побережья полуострова Корнуолл. Об этом проинформировали в диппредставительстве РФ.

"Посольство установило связь с капитаном судна "Кузьма Минин". В настоящее время совместно с британскими компетентными службами проходит спасательная операция", - сообщил представитель миссии. Российская сторона благодарит британцев за оказание помощи судну и морякам: буксиры уже приступили к снятию с мели сухогруза.

Напомним, "Кузьма Минин" сел на мель 18 декабря около 5:40 по местному времени. Как отмечают в компании "Мурманское морское пароходство", которой принадлежит судно, утром из-за усиления ветра капитан решил сняться с якоря и отойти от берега, чтобы избежать возможности аварии. Во время подъема якоря судно коснулось морского дна.