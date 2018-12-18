Правительство составит с нефтяниками список мер по стимулированию добычи

Правительство вместе с нефтяными компаниями к середине февраля следующего года подготовят дорожную карту по стимулированию нефтедобычи в России. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак по итогам 2-го Нефтяного диалога между представителями правительства и первыми лицами нефтекомпаний.

По словам Козака, речь идет о разработке месторождений с трудноизвлекаемой нефтью, а также об освоении малых месторождений, которыми сейчас в основном занимаются независимые, маленькие компании. Учитывая, что у отдельных ведомств свое видение необходимых мер, рабочая группа под председательством Козака намерена консолидировать предложения в едином документе.

"Речь идет о сохранении тех объемов (добычи), которые мы имеем сегодня, - пояснил вице-премьер необходимость стимулирующих мер (цитата по ТАСС). - У нас по всем оценкам, если ничего не делать, к 2035 году мы в 2 раза уменьшим добычу". При этом, по его мнению, прогнозы независимых экспертов о вероятном достижении добычи в объеме 600 миллионов тонн в год (сейчас - 556 миллионов тонн), "скорее всего, нереалистичны".

Министр энергетики Александр Новак в сентябре предупреждал правительство, что без стимулирующих мер добыча в России по достижении пика в 570 миллионов тонн в 2021 году упадет до 310 миллионов тонн в 2035 году. По итогам совещания у Дмитрия Медведева тогда были даны поручения о мерах по освоению нефтяных месторождений и увеличению объемов добычи нефти.

