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Рубрика: Регионы

Правительство выделило регионам 12 миллиардов рублей на развитие дорог

Текст: Ирина Жандарова
Фото: Евгений Самарин / РИА Новости Фото: Евгений Самарин / РИА Новости
Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

Регионам выделено около 12 миллиардов рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, говорится на сайте кабмина.

Всего финансирование получат 27 регионов. Деньги распределяются в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы".

На реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития страны проектов будет направлено 8132 миллиона рублей. Еще 2918 миллионов рублей получат регионы на приведение дорог в нормативное состояние, развитие и увеличение их пропускной способности. На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений предусмотрено 623 миллиона рублей.

Самые большие суммы получат Камчатский край (1,3 миллиарда рублей), Нижегородская и Самарская области (1,235 миллиарда и 1,2 миллиарда рублей соответственно).

#дороги