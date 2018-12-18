Стало известно, когда начнется реставрация пострадавшей картины Репина

В марте 2019 года выставка работ Ильи Репина откроется в Третьяковской галерее. На ней не будет картины "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года", но о ее драматической истории расскажет книга Галины Чурак "История одного шедевра", которая выйдет накануне выставки.

Сегодня эта картина готовится к реставрации. Она начнется не ранее мая 2019 года и рассчитана на два года. Проводить ее будут мастера Третьяковской галереи. Об этом на пресс-конференции рассказала главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

Семь месяцев проводились предреставрационные исследования картины, которая должна быть заново продублирована на новый холст. Предыдущее дублирование работы было в 1913 году, после первого нападения на нее.

В мае этого года вновь пострадала центральная часть картины, но, к счастью, не затронуты изображения рук и лиц персонажей. Да и деревянный щит, установленный за холстом в 1913 году, амортизировал удар.

Подготовка к реставрации - как подготовка к сложной операции: ее результат зависит от точности диагноза и правильности выбранной методики. Именно поэтому реставраторы иногда сравнивают свою работу со строительством пирамиды. Надежность основания гарантирует успех работы на следующих "этажах". Чтобы основание нынешней реставрации было грамотным, уже проведены микрофотосъемка всей поверхности холста, фотосъемка в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, его рентгенография, химический анализ пигментов.

Подробно об этих методах исследования рассказал Юлиан Халтурин, заведующий отделом комплексных исследований. Он подчеркнул, что нет готового рецепта реставрации, и каждый раз нужно искать специальную методику. Кроме исследования пострадавшего полотна, изучены еще 48 картин Ильи Репина, в том числе восемь картин начала 1880-х годов, времени написания "Иван Грозный убивает своего сына".

Готовясь к реставрации, мастера Третьяковской галереи проводят консультации с коллегами из других стран, в частности, голландскими реставраторами. Ближайший международный семинар реставраторов было решено посвятить проблемам дублирования холста, которые особенно актуальны для пострадавшей картины Репина.

Но уже сейчас хранитель Третьяковской галереи уверена, что шедевр Репина вернется в музейный зал после 2020 года. А сейчас обсуждаются дополнительные меры, необходимые для его защиты от вандалов.