В Калуге завели дело о выброшенном в мусорку младенце

Калужский СК возбудил уголовное дело о найденном на площадке для мусора младенце. Дело возбуждено по статье о покушении на убийство, сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства.

Напомним, младенца накануне нашел прохожий в одном из дворов на улице Дарвина. Мужчина подобрал сверток с ребенком, согрел его за пазухой и вызвал экстренные службы. На место ЧП выезжали следователи следственно-оперативной группы, в том числе криминалист регионального управления СК России.

В настоящее время жизни младенца ничего не угрожает. Девочка родилась часа за три до ее обнаружения на помойке. Ребенок доношен, замерзнуть не успел.

Следователи ищут мать младенца, выясняют все обстоятельства случившегося.