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18.12.2018 15:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В московском метро задержали наркокурьера "под кайфом"

Текст: Владимир Богданов

Пассажира столичного метро, находящегося в явном наркотическом опьянении, задержали на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии. Личный досмотр москвича показал, что задержанный оказался еще и наркокурьером: с собой он вез почти сотню "чеков" с героином весом свыше 250 граммов. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь полиции на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

- Подозреваемый - 42-летний москвич. Он вел себя неадекватно, чем создавал опасность для собственной жизни и других пассажиров. Он был задержан сразу после того, как у него обнаружили героин в особо крупном размере, - сообщил Мышляев.

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По его словам, задержанный заявил, что никакого преступного умысла у него не было, а героин он якобы "нашел" и "ехал в полицию", чтобы сдать наркотик. Однако, позже мужчина признал, что попробовал находку. И не стал отрицать, что сам употребляет наркотики. Но поспешил заверить оперативников, что раскаивается, и пообещал больше так не делать.

Уголовное дело возбуждено по статье УК "незаконные хранение и перевозка наркотиков в особо крупном размере". Злоумышленнику грозит до 10 лет колонии.

Отметим, что средняя продолжительность жизни героинового наркомана составляет 5-7 лет. По данным статистики 8 миллионов человек в России регулярно или эпизодически употребляют смертельное зелье. 70-100 тысяч россиян ежегодно погибают от наркомании.

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