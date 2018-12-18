В Воронеже построили наземный самолет

Воронежский авиазавод (ВАСО) отправил в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) второй опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112. Он предназначен для статических и наземных испытаний.

- В ЦАГИ уже прибыл в контейнерах ряд мелких деталей самолета. Во вторник автопоездом доставят секции крыла Ил-112. Фюзеляж привезут ближе к концу декабря, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Напомним, первый построенный на ВАСО прототип Ил-112 передан на летно-испытательную станцию и приступил к аэродромному тестированию. Первый полет нового транспортника запланирован до конца года.

Ил-112 заменит в военной авиации устаревший Ан-26. Согласно техзаданию, легкий военно-транспортный самолет должен перевозить пять тонн груза на 1200 километров, используя грунтовые аэродромы. При строительстве опытного образца выяснилось, что самолет получился слишком тяжелым и не отвечает требованиям ТЗ. Разработана программа по снижению веса Ил-112 за счет изменения вторичных конструкций, не влияющих на прочность, и использования композиционных материалов - их применят на серийных машинах.