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18.12.2018 18:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Второй выход со станции метро "Комсомольская" откроют в 2022 году

Второй выход со станции "Комсомольская" Кольцевой линии московского метро планируют открыть в 2022 году, а его строительство начнется уже в ближайшее время. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, чьи слова приводит m24.ru.

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Заммэра отметил, что станция метро "Комсомольская" - "перегруженный транспортный узел, поэтому дополнительный выход там необходим". Кроме того, Марат Хуснуллин подчеркнул, что принято решение ускорить работы по строительству дополнительного выхода на этой станции.

Напомним, ранее сообщалось, что дополнительный выход будет обращен к северной стороне Комсомольской площади - к Ленинградскому и Ярославскому вокзалам, а также улице Каланчевская.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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