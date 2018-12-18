Новости

В Екатеринбурге проверят информацию о высаженном из автобуса подростке 07:07
Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов 07:02
Япония направит рекордную сумму на укрепление национальной обороны 06:59
Избирком Приморья признал выборы губернатора состоявшимися 06:30
Ученые узнали размеры домашних кошек во времена викингов 06:18
Суд ЕС потребовал от Польши отменить судебную реформу 06:08
Трамп поможет пострадавшим от пошлин фермерам 05:46
Циклон нарушил авиасообщение с Камчаткой 05:31
США признали свою беззащитность перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая 05:20
Сильный циклон изменил график работы жителей Камчатки 04:56
СК заинтересовался ЧП с американским самолетом на Камчатке 04:48
Глава лейбористов инициировал голосование по вотуму недоверия Мэй 04:46
В Марокко у горы Тубкаль убиты два альпиниста из Европы 04:24
На станции Seibu в Японии появился робот-охранник 04:13
Пожар произошел в жилой многоэтажке в Москве 03:56
Посол РФ: Самолеты ВКС России в Венесуэле не угрожали Колумбии 03:26
Дефицит бюджета Франции на 2019 год увеличится из-за обещаний Макрона 03:05
Грабители ранили ножом мужчину в московском Кунцево 03:00
Госдеп поддержал стремление Боснии и Герцеговины в НАТО 02:54
Прокуратура предъявила обвинения родственнику страсбургского стрелка 02:17
Глава "Сафмара" пригрозил подать в суд на Запашного 02:15
Губернатор Нью-Йорка пообещал легализовать марихуану в 2019 году 02:12
Двое мужчин попали под электричку в Подмосковье 01:35
"Самый красивый грузовик" МАЗ: первое официальное фото 01:28
Бельгия начала импорт российских вин 01:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
18.12.2018 06:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Избирком Приморья признал выборы губернатора состоявшимися

Текст: Анна Бондаренко

Избирательная комиссия Приморского края сегодня подвела итоги выборов губернатора региона, состоявшихся 16 декабря.

Как отметила председатель крайизбиркома Татьяна Гладких, на избирательные участки пришли 649 тысяч 738 человек из почти полутора миллионов избирателей.

Фото: Александр Корольков/РГ
ЦИК: Жалоб на нарушения в ходе голосования в Приморье не поступало

"Голоса распределились следующим образом: за кандидата Андрея Андрейченко - 171061, за Олега Кожемяко - 420730, за Алексея Тимченко - 35126, за Розу Чемерис - 25854. Таким образом, за Олега Кожемяко отдано более 50 процентов всех голосов", - отметила она, поставив решение о признании Олега Кожемяко на голосование.

Решение было принято единогласно, выборы официально признаны состоявшимися.

Как сказал журналистам член ЦИК Евгений Шевченко, "Выборы состоялись, выборы прошли безупречно, в строгом соответствии с законом".

Планируется, что завтра решение будет опубликовано, после чего избранный губернатор сможет вступить в должность. Инаугурация может состояться уже 20 декабря.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США признали свою беззащитность перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая
Посол РФ: Самолеты ВКС России в Венесуэле не угрожали Колумбии
Прокуратура предъявила обвинения родственнику страсбургского стрелка
Глава "Сафмара" пригрозил подать в суд на Запашного
Небензя потребовал отменить решение о создании армии Косово