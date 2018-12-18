Избирком Приморья признал выборы губернатора состоявшимися

Избирательная комиссия Приморского края сегодня подвела итоги выборов губернатора региона, состоявшихся 16 декабря.

Как отметила председатель крайизбиркома Татьяна Гладких, на избирательные участки пришли 649 тысяч 738 человек из почти полутора миллионов избирателей.

"Голоса распределились следующим образом: за кандидата Андрея Андрейченко - 171061, за Олега Кожемяко - 420730, за Алексея Тимченко - 35126, за Розу Чемерис - 25854. Таким образом, за Олега Кожемяко отдано более 50 процентов всех голосов", - отметила она, поставив решение о признании Олега Кожемяко на голосование.

Решение было принято единогласно, выборы официально признаны состоявшимися.

Как сказал журналистам член ЦИК Евгений Шевченко, "Выборы состоялись, выборы прошли безупречно, в строгом соответствии с законом".

Планируется, что завтра решение будет опубликовано, после чего избранный губернатор сможет вступить в должность. Инаугурация может состояться уже 20 декабря.