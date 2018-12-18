В Красноярск на самолете прилетел снежный банк из Таджикистана

В Красноярск из Таджикистана привезли самку снежного барса, она будет теперь жить в Саяно-Шушенском биосферном заповеднике.

Как рассказали в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю, в аэропорту Красноярска сотрудники ведомства провели все необходимые в таких случаях проверки необычного "пассажира" - нарушений ветеринарно-санитарных требований не выявлено.

Сейчас снежный барс проходит карантин, после чего его выпустят на территории заповедника. Это делается в рамках проекта по воспроизведению популяции редкого зверя в естественной среде.

Справка "РГ"

Ирбис (снежный барс или снежный леопард) - крупное хищное млекопитающее из семейства кошачьих, обитающее в горных массивах Центральной Азии. Ирбис отличается тонким, длинным, гибким телом, относительно короткими лапами, небольшой головой и очень длинным хвостом. В силу труднодоступности местообитания ирбис до сих пор малоисследован. В настоящее время численность снежных барсов катастрофически мала, они внесены в Красную книгу России и в охранные документы других стран. Охота на ирбисов запрещена.