Аксенов назвал витком глупости резолюцию ООН о милитаризации Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал принятую Генассамблеей ООН резолюцию с осуждением милитаризации Крыма и акватории Азовского и Черного морей очередным витком глупости. На своей странице в Facebook Аксенов посоветовал странам-"друзьям" Украины не идти на поводу у обанкротившегося руководства незалежной, поскольку это абсолютно бесполезное и безнадежное мероприятие.

- Считаю, что не нужно отвлекаться на подобные заявления, а стоит продолжать укреплять экономику и обороноспособность нашей страны,- считает Аксенов. - Все силы в Крыму находятся в полной готовности. Но мы надеемся, что здравый смысл возобладает и в век ядерных технологий хватит ума не развязывать войну с Россией. У нас хватит сил ответить всем, но уверен, до этого не дойдет. Надеюсь, на западе найдутся достаточно вменяемые и умные политики.

По мнению Аксенова, полуостров сегодня надежно защищен, и крымчане могут чувствовать себя в полной безопасности. Это показала и недавняя провокация ВМС Украины в Черном море. Чтобы нейтрализовать украинские бронекатера, хватило сил пограничной службы ФСБ. Подразделения Минобороны и Росгвардии даже не участвовали в пресечении действий нарушителей, что говорит о большом запасе средств для обеспечения безопасности полуострова.

- Президент Владимир Путина все время дает понять: Россия готова всех слышать и вести любые переговоры со всеми, кроме тех, которые ущемляют национальные интересы нашей страны. Если нас не слышат, то Россия готова к любому развитию событий, - резюмировал Аксенов.

Напомним, Генассамблея ООН простым большинством голосов резолюцию авторства Украины о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря". Правда, за документ проголосовали всего 66 стран, большинство же воздержались или были против.