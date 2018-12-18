Бюджетом Севастополя займется согласительная комиссия

В Севастополе создали согласительную комиссию для устранения разногласий в законопроекте о бюджете 2019-21 годов, который получил вето губернатора Дмитрия Овсянникова.

Напомним, трехлетний бюджет был принят Заксобранием Севастополя 20 ноября с изменениями, которые не устроили исполнительную власть. Глава города отказался его подписать и вернул на повторное рассмотрение со своими предложениями. Однако большинство депутатов решили, что в парламент представлен по сути новый закон, который требует детального изучения и повторных экспертиз. На заседании ЗС сегодня состоялось обсуждение законопроекта, но до голосования дело не дошло.

- В трехлетний бюджет вносятся изменения на общую сумму семь миллиардов рублей без экспертизы Контрольно-счетной палаты, юридического управления Заксобрания, - заявил глава бюджетной комиссии ЗС Вячеслав Аксенов. - Это попытка по-тихому протащить изменения, чтобы их нельзя было проанализировать. Поэтому принимать закон в редакции губернатора нельзя, единственный вариант - создать согласительную комиссию.

В правительстве Севастополя напомнили, что бюджет был принят со множеством ошибок, поэтому и получил вето. Исправить их предлагалось в поправках правительства ко второму чтению, но депутаты их отклонили, заменив своими предложениями.

- До конца года осталось девять рабочих дней, - напомнил замдиректора департамента финансов Севастополя Михаил Ноздряков. - Мы говорим про точки и запятые, но в результате войдем в 2019 год без принятого закона о бюджете. Это означает финансирование в месяц в объеме одной двенадцатой от бюджета 2018 года и угрозу потери федеральных средств: 18 миллиардов на мероприятия ФЦП, трех миллиардов на национальные проекты и двух миллиардов на программы города. Вот что нам грозит.

Но этого можно избежать, если чиновники и парламентарии пойдут на компромисс. В состав согласительной комиссии от ЗС вошли депутаты Вячеслав Аксенов и Татьяна Щербакова, со стороны правительства - вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев и Михаил Ноздряков. Комиссия будет заседать ежедневно, начиная с 19 декабря, в 16 часов.