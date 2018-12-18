Бывший вице-мэр Керчи осужден за взятку

Керченский городской суд вынес приговор бывшему замглавы администрации Керчи Олегу Шевченко, который признан виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Уголовное дело на вице-мэра и замдиректора местного комбината благоустройства было возбуждено еще в 2016 году. Тогда сотрудники ФСБ задержали их за вымогательство у подрядчика-благоустроителя 380 тысяч рублей. Это 10 процентов от суммы договора об установке дорожных знаков и автоматических средств регулирования дорожного движения. Этот эпизод следствие квалифицировало по пунктам "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Шевченко был арестован.

Гособвинитель потребовал для Шевченко 7 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Суд согласился с предложенным прокуратурой наказанием и помимо срока в колонии наложил на Шевченко штраф в размере 1,9 миллиона рублей, а также лишил его права занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти в течение пяти лет.

Приговор Керченкого суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в предусмотренный законом срок.