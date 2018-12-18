Названа дата начала продажи билетов на поезда в Крым

Билеты на поезда в Крым, которые пойдут через Крымский мост, поступят в продажу девятого декабря 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба федерального государственного унитарного предприятия "Крымская железная дорога" (КЖД), передает RT.

Первые поезда пойдут из Москвы в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию. А также из Мурманска, Екатеринбурга, Кисловодска и Брянска в Симферополь, из Санкт-Петербурга в Севастополь и Евпаторию.

Движение откроется с запуском железнодорожной части Крымского моста, которое намечено на декабрь 2019 года. Автомобили начали движение по мосту с 15 мая 2018 года. Это привело к троекратному увеличению автомобильного туристического потока в республику летом 2018 года в сравнении с предыдущим годом. Всего на автомобиле через Крымский мост проехало около миллиона туристов.

Создание моста обусловлено необходимостью создать сухопутную дорогу между республикой Крым и российскими регионами.