Прокурор Кубани выступил против прекращения дела экс-министра спорта

Прокуратура Краснодарскому краю направила в адрес ГУ МВД России по региону представление, в котором потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, виновных, по мнению надзорного ведомства, в незаконном и неоднократном прекращении уголовного дела в отношении теперь уже экс-министра физической культуры и спорта края Людмилы Черновой.

Об этом на брифинге для журналистов во вторник сообщил прокурор края Сергей Табельский. Он напомнил, что резонансное дело находится в производстве ГСУ ГУ МВД РФ. Оно было возбуждено 26 апреля 2018 года по факту незаконного выделения в 2012-2013 годах из краевого бюджета субсидий футбольному клубу "Кубань" на общую сумму 886 миллионов рублей. Обвинение по части 2 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" было предъявлено министру заслуженному мастеру спорта, олимпийской чемпионке по легкой атлетике Людмиле Черновой. В ходе расследования уголовного дела ее отстранили от должности и отправили под домашний арест.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщил прокурор края. - Вместе с тем по результатам предварительного расследования следователем неоднократно принимались решения о прекращении уголовного преследования и уголовного дела в отношении Черновой, которые отменялись прокуратурой края в связи с их незаконностью и необоснованностью. С целью устранения выявленных нарушений уголовно-процессуального законодательства и привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности в адрес ГУ МВД России по краю направлено представление.