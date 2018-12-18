В аэропорту Симферополя открылся туристско-информационный центр

В новом терминале аэропорта Симферополь торжественно открылся туристско-информационный центр, который поможет гостям полуострова лучше сориентироваться при выборе мест отдыха, отелей, туристических маршрутов и экскурсий.

Центр специально открыт накануне новогодних праздников, поскольку в конце декабря-начале января на полуострове ждут на отдых около 150 тысяч туристов. По данным сервиса Туту.ру, больше всего туристов в Крым прилетит из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Воронежа, Тюмени, Мурманска и Казани.

Всего из аэропорта Симферополь в новогодние праздники будет выполнено около 1500 рейсов на прилет и на вылет. И актуальная информация о транспортных и рекреационных возможностях Крыма будет очень востребована. Только что прилетевшим в Симферополь гостям предложат карты туриста, буклеты курортов и информационные брошюры.

Учитывая растущее число выбирающих Крым для отдыха иностранных туристов, за стойкой информцентра будут консультанты, готовые общаться на русском и английском языках. В зимнее время года центр будет работать ежедневно с 9 до 21 часа, а летом - с 9 до 23-х.

В минкурортов РК планируют, что в 20109 году такой же туристско-информационный центр откроется на железнодорожном вокзале Симферополя и на подходе к Крымскому мосту.